Warunkiem przyznania kolejnej pomocy jest wykazanie w oświadczeniu, że sytuacja materialna wykazana we wniosku nie uległa poprawie. Nie ma przy tym żadnych wymogów co do wysokości spadku przychodu wobec poprzedniego lub jakiegokolwiek innego miesiąca. ZUS wielokrotnie pytany o dokładne wyjaśnienie pojęcia „braku zmiany” sytuacji materialnej wyjaśniał, że to ocenia sam wnioskodawca. Tak więc nie ma konkretnego poziomu przychodu, o jaki może on wzrosnąć, aby nadal można było uznać, że sytuacja materialna nie uległa zmianie. Zreszto przepis jest sformułowany na tyle ogólnie, że niezwykle trudne byłoby ustanowienie przez ZUS jakiejś konkretnej granicy, po której można byłoby uznać, że świadczenie nie jest należne po raz kolejny. Jest to także związane z tym, że dotychczas sądy rozpatrujące sprawy związane z pomocą przewidzianą na czas epidemii stawały raczej po stronie wnioskodawców niż ZUS. Z przepisów nie wynika również, aby istniała granica co do limitu zarobków, jakie wnioskodawca mógłby osiągać między pierwszym a drugim lockdownem, aby to miało wpływ na prawo do świadczenia po raz kolejny. [przykład]