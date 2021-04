Wyrok do tej pory nie został wykonany i przepisy nie zostały zmienione, więc gminy odmawiają świadczenia opiekunom osób, które doznały uszczerbku na zdrowiu w dorosłym życiu. Ci jednak zaczęli się odwoływać od takich decyzji i w efekcie ukształtowała się jednolita linia orzekania wojewódzkich sądów administracyjnych, które je uchylały i stosowały się bezpośrednio do wyroku TK. Z czasem osób, które zdecydowały się skorzystać z procedury odwoławczo-skargowej, zaczęło przybywać, a ponieważ mogły liczyć na korzystne dla nich rozstrzygnięcia, przełożyło się to na wzrost liczby świadczeń wypłacanych przez gminy, które są związane tym, co orzekły organy wyższej instancji w indywidualnej sprawie.