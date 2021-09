EuroSkills to największy europejski konkurs umiejętności branżowych. Dorobek medalowy polskich zawodników w tegorocznej edycji to trzy brązowe medale. Zdobyli je: Piotr Glazik (kategoria „Florystyka”), Bartosz Wicherek (kategoria „Gotowanie”) oraz Michał Formela (kategoria „Spawalnictwo”).

- Zrobiliśmy kolejny krok do budowania jakości marki WorldSkills Poland, czyli ukończyliśmy Graz, Mistrzostwa Europy. Jutro budzimy się ze świadomością, że musimy przygotować plan na Szanghaj w następnym roku, czyli Mistrzostwa Świata – mówi Paweł Salamon, Team Leader WorldSkills Poland.

Piotr Glazik pomagał mamie prowadzić kwiaciarnię. Jak mówi, początkowo z niechęcią. Zmieniło się to, gdy przez przypadek poszedł do szkoły florystycznej.

- Doszło do mnie, że nikt nie rodzi się artystą. Ćwicząc rzemiosło, można nauczyć się wszystkiego, nawet tak stereotypowo damskiego zawodu jak florystyka – mówi Piotr Glazik. – Konkurs podzielony był na trzy dni. Każdego dnia mieliśmy dwa zadania, na które każdy miał dwie godziny. Każdy miał ten sam materiał techniczny, ten sam opis zadania. Musieliśmy zrobić coś, co według nas będzie jak najwyżej oceniane technicznie, kolorystycznie, kompozycyjnie.

Bartosz Wicherek podczas zawodów musiał zmierzyć się z trzema zadaniami związanymi z gotowaniem.

- Za przygotowania odpowiadał WorldSkills Poland, czyli projekt Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Polsce. Jest to sztab ludzi, których celem jest przygotowanie młodych ludzi do takich zawodów. Przygotowania trwały cały rok. Była to praca po 8-12 godzin w naszej szkole. Musiałem także szkolić się w wielu innych aspektach, posiadać tzw. kompetencje miękkie, pracować z trenerem mentalnym, trenerem fizycznym – mówi Bartosz Wicherek. - Stajemy się bardzo konkurencyjni na rynku pracy dzięki zdobyciu takich medali.

- Trenowałem od poniedziałku do piątku po osiem godzin, nie tylko jedną metodą, ale czterema, pięcioma, w różnych gatunkach blach - Michał Formela, medalista w kategorii „Spawalnictwo”. – Bardzo polecam wzięcie udziału w tych zawodach. Mamy dużo lepszy start. Jesteśmy bardzo młodzi, a nie ma wielu młodych fachowców na takim poziomie.