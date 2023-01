Szef MEiN był pytany w piątek przez PAP.pl o słowa szefa Gabinetu Prezydenta Pawła Szrota, który odniósł się do dwukrotnie zawetowanej przez Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy Prawo oświatowe: "Jeśli po raz trzeci minister chce złożyć te same przepisy, spodziewając się innych wyników, to tak, jakby naukowiec zrobił po raz kolejny eksperyment z tymi samymi danymi, by otrzymać inne ostateczne wyniki".

Reklama

"Ogromnie lubię, szanuję i darzę wielką sympatią pana ministra Pawła Szrota – nie od dzisiaj, od wielu lat. Dlatego również z tego powodu w ogóle nie będę komentował jego słów" – stwierdził Czarnek.

"Co do losów ustawy, która została dwukrotnie zawetowana, przy czym drugi raz rzeczywiście całkowicie niespodziewanie – myślę, że ani rząd, ani posłowie nie będą już z nią nic robili. Jeżeli będzie wola obywateli, aby składać projekt obywatelski, trzeba będzie pytać obywateli o to, jaki projekt ustawy złożą" – powiedział Czarnek.

Reklama

"Nie sądzę, żeby większość poselska występowała z projektem poselskim w sprawie organizacji pozarządowych w szkole i żeby rząd zajmował się już przed wyborami tą sprawą. Ale słyszę o wielu ruchach oddolnych" – przyznał szef MEiN.

Zastrzegł jednocześnie, że nie słyszał o decyzjach kierownictwa w tym względzie. "Ale w moim przekonaniu od strony posłów i rządu ta ustawa już nie będzie stawać na Sejmie, bo to są ostatnie miesiące tej kadencji" – powiedział Czarnek.

W grudniu ub.r. prezydent Andrzej Duda poinformował, że nie podpisze nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, regulującej m.in. zasady działalności organizacji i stowarzyszeń w szkołach i przedszkolach, zwiększającą nadzór kuratorów, a także wprowadzającą zmiany w edukacji domowej. W jego ocenie mimo długo prowadzonych prac nad ustawą nie udało się osiągnąć społecznego kompromisu. Prezydent Andrzej Duda zawetował nowelizację ustawy Prawo oświatowe także w marcu 2022 r.(PAP)

(PAP)

Rozmawiała Anna Nartowska

Autorka: Agata Zbieg

agz/ joz/