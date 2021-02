Szczepienia nauczycieli rozpoczęły się w piątek. W pierwszej kolejności szczepieni są ci, którzy obecnie pracują stacjonarnie, m.in. nauczyciele przedszkoli, klas I-III szkół podstawowych i szkół specjalnych, nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu. Zostali oni zarejestrowani na szczepienia na początku ubiegłego tygodnia.

W tym tygodniu, w poniedziałek, rozpoczęła się rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla pozostałych grup nauczycieli, nauczycieli do 65. roku życia oraz nauczycieli akademickich. Potrwa ona do czwartku 18 lutego, do końca dnia.

W środę Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało, że w II turze rejestracji nauczycieli do szczepienia przeciwko COVID-19 zgłosiło się prawie 220 tys. osób. Łącznie w I i II turze liczba ta osiągnęła prawie 490 tys.

Jak poinformowała w czwartek na antenie Radia Wrocław wiceminister edukacji i nauki Marzena Machałek, już ponad 500 tys. nauczycieli i wykładowców zgłosiło się do szczepień przeciwko COVID-19.

Wszyscy nauczyciele szczepieni są preparatem firmy AstraZeneca.