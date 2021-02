"Dziś w drugim dniu trwania zapisów na szczepienia dla nauczycieli mamy już ponad 215 tys. zarejestrowanych osób. To połowa uprawionych do zaszczepienia nauczycieli. Zainteresowanie jest bardzo duże. Rejestracja potrwa do jutra, 10 lutego, do końca dnia" – poinformowała PAP rzeczniczka prasowa MEiN.

Wskazała, że rejestracja jest prosta. Dyrektor szkoły za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej zgłasza chętnego nauczyciela przez formularz zgłoszeniowy. W formularzu, który zawiera wykaz nauczycieli, dyrektor zaznacza imiona i nazwiska chętnych nauczycieli zatrudnionych w szkole lub placówce i dopisuje pracowników niebędących nauczycielami, uprawnionych do zaszczepienia.

Wypełniony formularz jest wysyłany drogą elektroniczną do Ministerstwa Edukacji i Nauki. Następnie wraz z listą zgłoszoną do szczepienia jest przekazywany do właściwego szpitala węzłowego.

"Nazwa szpitala i jego adres są widoczne w formularzu. Będzie to szpital znajdujący się w najbliższej okolicy danej szkoły i placówki. W momencie dostarczenia szczepionki szpital przypisany szkole poinformuje dyrektora szkoły lub placówki, kiedy jego pracownicy mogą przyjechać na szczepienie" – dodała Ostrowska.

Najpierw zastrzyki dostaną nauczyciele pracujący stacjonarnie z dziećmi i młodzieżą: nauczyciele wychowania przedszkolnego, osoby zatrudnione na stanowisku pomoc nauczyciela, osoby zatrudnione na stanowisku pomoc wychowawcy, nauczyciele klas I-III szkół podstawowych (w tym wychowawcy świetlic), nauczyciele szkół i placówek specjalnych, nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu, pracownicy pedagogiczni poradni psychologiczno-pedagogicznych i pedagogiczna kadra kierownicza tych szkół i placówek.

W kolejnym etapie do tej grupy dołączą nauczyciele uczący w pozostałych klasach. Tempo szczepień będzie zależało od dostaw szczepionek do Polski.

Szczepienia rozpoczną się w piątek 12 lutego.

Zgodnie z rekomendacjami działającej przy premierze Rady Medycznej nauczycielom poniżej 60 lat będzie podawana szczepionka AstryZeneki. Jest podawana w dwóch dawkach. Rada Medyczna zaleca, aby odstęp między dawkami wynosił 28 dni.