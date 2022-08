"Ogłaszamy rozwój naszej siatki połączeń z Polski dodając dziewiąty samolot do naszej bazy na Lotnisku Chopina. Umieszczenie nowego samolotu umożliwia nam również uruchomienie kolejnych połączeń z Warszawy" - powiedziała na konferencji prasowej Evelin Jeckel.

Jak przekazała, węgierski przewoźnik zacznie latać: od 12 grudnia 2022 r. do Walencji w Hiszpanii (poniedziałek, piątek), od 13 grudnia br. do Akaby w Jordanii (wtorek, sobota), od 14 grudnia br. do Wenecji we Włoszech (środa, niedziela), a od 28 marca 2023 r. do Bilbao w Hiszpanii (wtorek, sobota).

Ponadto, przewoźnik zwiększy częstotliwość lotów z Warszawy do Barcelony, Malagi, Kutaisi, Bazylei i Alicante.

Wizz Air rozpoczął swoją działalność w Warszawie w sierpniu 2004 roku i przewiózł dotychczas 18 mln pasażerów. Uwzględniając środowe informacje, flota Wizz Air w Warszawie będzie składać się z dziewięciu maszyn typu Airbus; przewoźnik oferuje z Lotniska Chopina 58 tras do 24 krajów.

Przewoźnik ma 38 baz w 16 krajach, z czego pięć w Polsce: w Katowicach, Krakowie, Warszawie, we Wrocławiu i w Gdańsku. Linia jest notowana na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych pod nazwą WIZZ. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta

aop/ pad/