Jak poinformowała PAP Michalska z Komendy Głównej Straży Granicznej, w trzecim tygodniu kontroli sanitarnych - od 13 do 19 marca - funkcjonariusze SG na odcinku granicy ze Słowacją i Czechami skontrolowali 16,8 tys. osób. Łącznie od początku trwania kontroli sprawdzono ponad 58 tys. osób, z czego prawie 24 tys. osób nie miało negatywnego testu na SARS-CoV-2.

Michalska przypomniała, że osoby, które nie okazały negatywnego wyniku testu lub miały nieaktualny test, mogą zostać ukarane mandatem karnym z art. 116 kw. Jak poinformowała, takich mandatów przez trzy tygodnie wystawiono 48.

"Dodatkowo przez trzy tygodnie funkcjonariusze SG pouczyli 1,4 tys. podróżnych o obowiązku przestrzegania przepisów sanitarnych" - dodała.

Straż Graniczna przekazała ponadto, że od początku trwania kontroli sanitarnych w działania na obu odcinkach granicy (Czechy i Słowacja) zaangażowanych było 3 tys. 968 funkcjonariuszy SG, wspieranych przez funkcjonariuszy Policji, KAS, ITD i PSP. Łącznie wszystkich funkcjonariuszy zaangażowanych w te działania - razem z innymi służbami - było 5 tys. 233.

Michalska zaznaczyła, że kontrole sanitarne prowadzone są poprzez posterunki stałe - działające 24 godziny na dobę - oraz doraźne, zmieniające lokalizację w zależności o potrzeb.

Dodała, że przez trzy tygodnie trwania kontroli Straż Graniczna wystawiła 392 posterunków stałych i 959 doraźnych, a średnio na dobę wystawionych było 19 posterunków stałych i 46 doraźnych.

"Kontrole są prowadzone w sposób wyrywkowy, ale proszę pamiętać, że każda osoba wjeżdżająca z Czech czy ze Słowacji może zostać skontrolowana przez funkcjonariuszy SG" - ostrzegła ppor. Michalska.

Z informacji przekazanych przez SG wynika, że kontrole sanitarne przebiegają spokojnie i nie odnotowano podczas nich żadnych incydentów z udziałem podróżnych.

Jak informuje Komenda Główna SG, działania sanitarne na granicy południowej prowadzą funkcjonariusze z czterech oddziałów Straży Granicznej – Karpackiego, Śląskiego, Nadodrzańskiego i Bieszczadzkiego. Są one odpowiedzialne za odcinki granicy ze Słowacją i Czechami. Od 8 marca funkcjonariusze na granicy południowej wspierani są przez 30 strażników granicznych z trzech innych oddziałów: Podlaskiego, Nadbużańskiego i Nadwiślańskiego.

KG SG poinformowała również, że na miejsce obecnych funkcjonariuszy pojedzie kolejnych 30, aby obecni - po trzech tygodniach delegowania - mogli wrócić do swoich macierzystych jednostek.

Straż Graniczna od 27 lutego przy granicy z Czechami i Słowacją sprawdza, czy osoby wjeżdżające do Polski mają negatywny wynik testu na SARS-CoV-2, który został wykonany w ciągu ostatnich 48 godzin. Obowiązek ten dotyczy jedynie osób podróżujących do Polski w celu innym niż powrót do miejsca zamieszkania lub pobytu na kraju.

W przypadku Polaków lub cudzoziemców mieszkających w Polsce negatywny wynik testu jest podstawą do zwolnienia z kwarantanny; jeśli takiego testu nie posiadają, funkcjonariusze SG informują ich o obowiązku zgłoszenia się do sanepidu i odbyciu kwarantanny.

Z obowiązku posiadania testu oraz kwarantanny zwolnione są m.in. osoby zaszczepione na COVID-19. Warunkiem jest przyjęcie dwóch dawek szczepionki, dopuszczonej do obrotu na terenie UE.

Od 20 marca dodatkowo z obowiązku posiadania testów oraz z kwarantanny zwolnieni są tzw. ozdrowieńcy, czyli osoby, które zakończyły izolację w warunkach domowych, izolację albo hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy Polskiej.

Katalog innych warunków zwalniających z obowiązku posiadania testu oraz z kwarantanny znajduje się na stronie internetowej Straży Granicznej.