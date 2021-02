Blatny na konferencji prasowej po nadzwyczajnym posiedzeniu rządu powiedział, że w tych powiatach koronawirus rozprzestrzenia się trzy razy szybciej niż w pozostałych regionach kraju. „Osobom, które tam mieszkają zakazaliśmy wyjazdów, a tym, którzy tam nie mieszkają – przyjazdów” – powiedział minister zdrowia. W tych trzech powiatach mieszka około 300 tys. osób.

Ograniczenie przemieszczania się nie będzie dotyczyć uczniów jadących do szkół i osób im towarzyszących. Wyjątkiem objęty jest tranzyt przez terytorium trzech powiatów, ale nie wolno przerywać podróży. Do Chebu, Sokolova i Trutnova będzie można wjeżdżać tylko w pilnych sprawach, ale muszą one zostać udokumentowane. Nad przestrzeganiem zakazu ma czuwać policja, którą może wzmocnić wojsko.

Według Blatnego zakaz wjazdu będzie dotyczyć także osób, które w zamkniętych powiatach mają nieruchomości, ale nie mieszkają tam na stałe. Rząd wprowadził także obowiązek noszenia maseczek chirurgicznych lub masek FFP2 we wszystkich miejscach publicznych. Bawełniane maseczki, często domowej produkcji uznane zostały za niewystarczające.

Wiosną 2020 r. podczas pierwszej fali pandemii rząd wprowadził na dwa tygodnie ścisłą kwarantannę dla około 24 tys. osób mieszkających w miejscowościach Litovel, Uniczov i Czervenka. Wprowadzone w czwartek ograniczenia mają obowiązywać do czasu zakończenia stanu wyjątkowego, czyli do niedzieli 14 lutego br. O ewentualnym przedłużeniu nadzwyczajnych przepisów mają w czwartek zdecydować posłowie.