W Tatrach panują bardzo trudne warunki do uprawiania turystyki. Na Kasprowym Wierchu w sobotę rano było 90 cm śniegu, a temperatura spadła tam do -17 st. C. W Dolinie Pięciu Stawów Polskich już 110 cm śniegu – powiedziała PAP dyżurna Wysokogórskiego Obserwatorium IMGW.

W Tatrach panuje zamieć. Ratownicy TOPR ogłosili trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Oznacza to, że pokrywa śnieżna na wielu stromych stokach jest związana umiarkowanie bądź słabo. Wyzwolenie lawiny jest możliwe nawet przy małym obciążeniu dodatkowym, w szczególności na stromych stokach wskazanych w komunikacie lawinowym. W pewnych sytuacjach duże, a w nielicznych przypadkach także bardzo duże lawiny mogą schodzić samoistnie. Jak informują służby Tatrzańskiego Parku Narodowego, szlaki turystyczne są przysypane śniegiem, a ich przebieg jest niewidoczny. Ponadto niski pułap chmur oraz padający śnieg ograniczają widzialność i utrudniają orientację w terenie, co może być przyczyną pobłądzeń. Miejscami utworzyły się głębokie zaspy. Poruszanie się w takich warunkach wymaga użycia odpowiedniego sprzętu zimowego. Są to: raki, czekan, kask i lawinowe ABC czyli detektor, sonda i łopatka. Pod śniegiem, na niżej położonych szlakach występują oblodzenia i miejscami jest ślisko. W słowackiej części Tatr również obowiązuje lawinowa trójka.