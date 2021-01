Podczas konferencji prasowej w środę w Olsztynie przedsiębiorca z branży turystycznej i wiceprezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Andrzej Dowgiałło przyznał, że "obecnie stan branży turystycznej na Warmii i Mazurach jest beznadziejny". "Zero przychodów. Hotele i obiekty noclegowe od marca są zamknięte z małymi wyjątkami na sezon, który nie dał przychodów i szans na przetrwanie" - wyjaśnił. Straty hoteli sięgają 70 proc. przychodów, a gastronomii 50 proc. - wskazał.

Mówił, że w regionie są tysiące obiektów hotelowych, ponad sto biur podróży, 3 tys. obiektów gastronomicznych, a z branżą turystyczną związanych jest 50 tys. ludzi; w biznesie okołoturystycznym pracuje 200 tys. osób. "To wszystko zamarło. Panie premierze, turystyka to nie polityka, to biznes i prawo do równego traktowania podmiotów. Potrzebne jest pilne wsparcie. Oczekujemy, że lockdown zakończy się 1 lutego i będziemy mogli spokojnie pracować" - zaapelował.

Burmistrz Mikołajek Piotr Jakubowski powiedział, że stowarzyszenie zrzeszające 16 gmin na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich przygotowało petycję do premiera. "Prosimy o równe traktowanie samorządów zarówno na południu Polski, jak na Warmii i Mazurach. My niczym się nie różnimy od naszych kolegów i przyjaciół z południa Polski. Prowadzimy takie działalności lub podobne, jak koledzy z gór. Nie wyobrażamy sobie, żebyśmy byli inaczej traktowani" - powiedział.

Marszałek województwa Gustaw Brzezin wskazał, że turystyka na Warmii i Mazurach to jedna z głównych dziedzin życia gospodarczego i społecznego.

Podkreślił, że przedsiębiorcy inwestując w infrastrukturę turystyczną i korzystając z unijnych środków, angażowali też własne pieniądze. "Region zaczął odbijać się dna. Jedno miejsce hotelowe tworzy cztery miejsca pracy w innych branżach. Teraz widzimy wzrost bezrobocia. Hotele i gastronomia zamykana jest na stałe. Z wielkim niepokojem patrzymy w przyszłość, solidaryzujemy się z przedsiębiorcami. Potrzebne jest takie wsparcie, jakie jest na południu" - dodał.

Poseł Koalicji Obywatelskiej Jacek Protas ocenił, że zapowiedź wsparcia przez rząd górskich gmin to "dzielenie Polski i Polaków". "Przyznając miliard złotych wsparcia dla 200 gmin górskich w związku z lockdownem branży turystycznej rząd Zjednoczonej Prawicy podzielił Polskę na Polskę A i Polskę B. Zarówno samorządy, jak i przede wszystkim przedsiębiorcy w wielu innych województwach, szczególnie w warmińsko-mazurskim, również ponoszą olbrzymie starty spowodowane zamknięciem branży turystycznej" - podkreślił.

Wyjaśnił, że starty pogłębiają się w okresie świątecznym i feryjnym. "Na ferie zimowe na Warmię i Mazury również przyjeżdżały tysiące turystów. Przez to, że zamknięte są hotele i restauracje, nasi przedsiębiorcy nie mogą zarabiać" - dodał. Jak mówił, podobny niesprawiedliwy podział wprowadzono przy okazji tworzenia Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, który wsparł Warmińsko-mazurskie kwotą 138 mln zł, a do Małopolskiego trafiło 400 mln zł, a na Podkarpacie 452 mln zł.

"Nie godzimy się z takim traktowaniem regionu, który nie należy do najlepiej uprzemysłowionych, który żyje z usług i turystyki. Żądamy od premiera takiego samego traktowania wszystkich, przeznaczenia środków i pomocy dla naszych przedsiębiorców i samorządów" - dodał poseł Protas.

Rada Ministrów przyjęła uchwałę, dzięki której gminy położone na terenach górskich, które znalazły się w trudnej sytuacji na skutek obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią, mają otrzymać 1 mld zł wsparcia - poinformowało we wtorek Centrum Informacyjne Rządu. "Rząd pomoże ponad 200 gminom położonym na terenach górskich. Będą one mogły skorzystać z dwóch rodzajów wsparcia: wynikającego z ich wydatków na inwestycje w latach 2016-2020 oraz z 80-proc. rekompensaty za zwolnienie przedsiębiorców z podatku od nieruchomości. Program pomocy wynosi 1 mld zł i ruszy w pierwszym kwartale 2021 roku” - napisano w komunikacie.