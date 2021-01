O uruchomieniu planu wsparcia dla gmin górskich poinformowali w poniedziałek na wspólnej konferencji prasowej wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin i szef KPRM Michał Dworczyk.

Zamieszczony w wykazie prac legislacyjnych rządu projekt uchwały określa jednostki samorządu terytorialnego objęte wsparciem oraz planowaną wysokość wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych w turystyce na terenie tych gmin. Program wsparcia opiewa na 1 mld zł.

Wyszczególniono, że z pomocy będą mogły skorzystać m.in. gminy, które leżą w obrębie makroregionów: Sudety Wschodnie, Sudety Zachodnie, Sudety Środkowe, Beskidy Zachodnie, Obniżenie Orawsko-Podhalańskie, Łańcuch Tatrzański, Beskidy Środkowe, Beskidy Lesiste, lub przecinają się z ich granicą i jednocześnie w ich obrębie znajdują się obszary o wysokości co najmniej 500 m n.p.m.

Gminy będą mogły skorzystać z dwóch instrumentów wsparcia: wynoszącego 40 proc. ich wydatków na inwestycje w latach 2016-20 oraz w postaci 80-proc. rekompensaty za utracone dochody na skutek zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości.

Pieniądze z obu instrumentów można będzie przeznaczyć na finasowanie lub dofinansowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, a także infrastruktury komunalnej bezpośrednio lub pośrednio związanej z usługami turystycznymi, w szczególności: budowy, rozbudowy, przebudowy lub modernizacji szlaków turystycznych pieszych, rowerowych, konnych, wodnych, narciarskich i turystyki zimowej, a także ich oznakowanie; placów, deptaków, promenad, parków, punktów widokowych; parkingów, wypożyczalni sprzętu rekreacyjnego; skansenów, muzeów, obiektów kultury regionalnej i innych atrakcji turystycznych; infrastruktury komunalnej, koniecznej do rozwoju usług turystycznych, np. dróg, chodników, oczyszczalni ścieków itp.

W uzasadnieniu do projektu uchwały wskazano, że obostrzenia wprowadzone w związku z epidemią szczególnie mocno uderzyły w branżę turystyczną, a także budżety gmin położonych na terenach górskich, które bazują na dochodach z turystyki zimowej.

Rzecznik rządu Piotr Müller pytany w Programie Pierwszym Polskiego Radia, czy kwestia pomocy dla gmin górskich będzie we wtorek tematem obrad rządu, odpowiedział: "Jeżeli nawet nie tematem obrad rządu, to ona będzie obiegowo przyjęta". Dodał, że stanie się to niezwłocznie.