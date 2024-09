Nextbike z dumą ogłasza oficjalny udział w tegorocznym Europejskim Tygodniu Mobilności (ETM), który odbędzie się w dniach 16-22 września 2024 roku. W ramach dedykowanej inicjatywy „Miasto łapie oddech z Nextbike”, użytkownicy rowerów miejskich w 16 polskich miastach będą mogli cieszyć się wydłużonym czasem darmowego wypożyczenia rowerów – aż do jednej godziny dziennie!

Akcja specjalna odbędzie się w kilkunastu polskich miastach, w których obecne są systemy Nextbike – lidera systemów miejskich rowerów publicznych w Polsce – co nadaje jej ogólnopolski wymiar. Swój udział potwierdziły Białystok, Ciechanów, Częstochowa, Grodzisk Mazowiecki, Jastrzębie Zdrój, Józefów, Kędzierzyn Koźle, Konin, Łódź, Marki, Piaseczno, Piotrków Trybunalski, Pruszków, Pszczyna, Wrocław, Żyrardów. Dodatkowo w ramach podsumowania akcji, Nextbike wraz z partnerem ekologicznym organizacją Dotlenieni podejmie się inicjatywy posadzenia 1 sadzonki drzewaza każde 1000 wypożyczeń w systemach rowerowych objętych akcją. Sadzonki zostaną posadzone jesienią w ramach organizowanego wydarzenia edukacyjno-ekologicznego we Wrocławiu w lesie Osobowickim.

Europejski Tydzień Mobilności stanowi znakomitą okazję do podkreślenia korzyści płynących z wyboru tych środków transportu, które w znaczący sposób wspierają rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej. Zgodnie z naszymi badaniami, aż 15% ankietowanych Polek i Polaków deklaruje codzienne korzystanie z miejskich rowerów publicznych, co pokazuje ich rosnącą rolę jako ważnego elementu miejskiego ekosystemu transportowego. Poprzez nasze działania w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności pragniemy ułatwić mieszkańcom dostęp do miejskich rowerów publicznych, tym samym przyczyniając się do dalszej transformacji naszych nawyków transportowych a wraz z tym samych miast w kierunku bardziej zrównoważonych, zdrowych i przyjaznych do życia – komentuje Marcin Sałański, Head of Communications w Nextbike Polska.

Nadrzędnym celem akcji „Miasto łapie oddech z Nextbike” jest promocja niskoemisyjnych form transportu w polskich miastach. Wydłużenie czasu darmowego korzystania z rowerów miejskich do pełnej godziny każdego dnia ETM ma zachęcić mieszkańców do rezygnacji z samochodów na krótkich trasach, co przyczyni się do poprawy jakości powietrza w naszych miastach.

Wydarzenie zostało objęte patronatem Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności oraz wspierane jest przez prestiżowe media, takie jak Polska Agencja Prasowa, Rzeczpospolita, Portal Samorządowy i Nowy Marketing.

Wierzymy, że nasze działania wspólnie z partnerami pozwolą zwrócić uwagę na kluczowe kwestie związane z jakością powietrza, zdrowiem i komfortem życia w miastach. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do aktywnego udziału w Europejskim Tygodniu Mobilności i korzystania z darmowego czasu jazdy rowerami miejskimi – podsumowuje Marcin Sałański.

Według tegorocznych badań Nextbike, przeprowadzonych wspólnie z agencją SW Research, rowery publiczne mogą znacząco wpłynąć na jakość życia w mieście, szczególnie w kontekście ochrony środowiska (68%), poprawy zdrowia publicznego (62%), zmniejszenia natężenia ruchu samochodowego i korków (55%) oraz redukcji hałasu miejskiego (54%). Są to istotne czynniki, zwłaszcza gdy spojrzymy na współczesne miasto jako złożony ekosystem, w którym innowacyjne technologie i odpowiednie praktyki miejskie mogą podnosić nasz codzienny dobrostan na wielu poziomach.