Wymiana opon z letnich na zimowe to temat, który nurtuje wielu kierowców. O tym, że wpływa ona na bezpieczeństwo jazdy zimą, mówi wielu fachowców. Czy jednak wymiana opon na zimowe jest obowiązkowa? Czy za brak opon zimowych grozi nam mandat i punkty karne? Nad tym, co prawo mówi na temat wymiany opon, pochylamy się w naszym artykule.

Na przełomie października i listopada wielu kierowców zastanawia się, kiedy trzeba zmienić opony na zimowe. Czy zmiana opon na zimowe jest obowiązkowa? Czy trzeba zmienić opony na zimowe do 1 listopada? Jak prawo reguluje kwestię wymiany opon w ciągu roku?

Czy w Polsce obowiązują opony zimowe? [2023]

W Polsce nie ma prawnego obowiązku zmiany opon na zimowe. Jazda na oponach letnich w okresie zimowym nie jest więc łamaniem prawa. W świetle obowiązujących przepisów mamy prawo jeździć cały rok na oponach letnich.

Obowiązkowa wymiana opon na zimowe od 1 listopada?

Wielu kierowców szuka odpowiedzi na pytanie: "Czy od 1 listopada trzeba obowiązkowo wymienić opony na zimowe?". To pytanie, które pojawia się od lat. Jak na razie, takiego obowiązku nie ma wcale. Zaś data 1 listopada jest raczej datą umowną, która podpowiada kierowcom, kiedy należałoby dokonać dobrowolnej wymiany opon z letnich na zimowe. To orientacyjna data, wokół której kierowcy powinni pomyśleć o zdjęciu opon letnich i nałożeniu zimowych.

Czy jest ustawa o zmianie opon na zimowe?

W Polsce używanie opon zimowych jest tylko zaleceniem, a nie prawem. Nie ma więc żadnej ustawy czy rozporządzenia, w którym znajdowałyby się przepisy nakazujące wymianę opon z letnich na zimowe.

O zmiany w tym zakresie od lat postuluje np. Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego. Kolejne rządy nie podejmują jednak tego tematu, wobec czego wymiana opon jest raczej dobrowolną praktyką.

Czy można dostać mandat za brak opon zimowych?

Od 17 września 2023 r. obowiązuje nowy taryfikator punktów karnych. Nie przewiduje on jednak mandatów i punktów karnych za jazdę bez opon zimowych. Dopóki nie ma prawnego obowiązku zmiany opon na zimowe i używanie ich we wskazanym okresie w ciągu roku, to nikt nie może nas ukarać za jazdę na letnich oponach zimą.

Reasumując, nie dostaniemy żadnego mandatu za jazdę na letnich oponach zimą.

Kiedy najlepiej zmienić opony na zimowe 2023?

Choć w Polsce nie ma prawnego obowiązku zmiany opon na zimowe, to kierowcy zdecydowanie powinni zadbać o wymianę letnich opon. Chodzi o względy bezpieczeństwa. Fachowcy są zgodni, że budowa opon zimowych sprzyja bezpieczniejszej jeździe w zimowych warunkach.

Kiedy najlepiej wymienić opony na zimowe? Według fachowców - gdy temperatura spadnie poniżej 7 st. Celsjusza. Opony letnie nie są bowiem tak elastyczne w niskich temperaturach i tracą swoją pełną funkcjonalność. Gdy więc zrobi się zimniej, warto umówić się na wymianę opon i nie zwlekać do pierwszego śniegu.

Po zo zmieniać opony na zimowe?

Opony zimowe mają bardziej miękką mieszankę gumową , która jest optymalnie dostosowana do zimnej pory roku. Zapewnia lepsze hamowanie w zimowych warunkach, a tym samym - gwarantuje bezpieczniejszą jazdę.

, która jest optymalnie dostosowana do zimnej pory roku. Zapewnia lepsze hamowanie w zimowych warunkach, a tym samym - gwarantuje bezpieczniejszą jazdę. Ponadto rowki i żebra na bieżniku opony zimowej są głębsze niż w oponach letnich. Zapewnia to bardziej komfortową i optymalną jazdę na śniegu.

niż w oponach letnich. Zapewnia to bardziej komfortową i optymalną jazdę na śniegu. Wyrazisty wzór bieżnika zapewnia dobrą trakcję na śniegu, czarnym lodzie i błocie pośniegowym.

Gdzie jest obowiązek zmiany opon na zimowe? [KRAJE]

Mimo że Polska nie wprowadziła jeszcze obowiązku zmiany opon na zimowe, to w wielu krajach Europy jazda na oponach zimowych we wskazanym okresie jest wymogiem prawnym. Taki obowiązek istnieje m.in. w:

Niemczech

Austrii

Norwegii

Szwecji

Czechach (na specjalnie oznakowanych drogach)

Słowacji

Litwie

Łotwie

Estonii

Rumunii

Turcji (w części prowincji).

W większości krajów jazda na oponach zimowych jest obowiązkowa od 1 grudnia do 31 marca.