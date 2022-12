Rady Nadzorcze Polskich Linii Lotniczych LOT i Polskiej Grupy Lotniczej podjęły w środę decyzje o odwołaniu Rafała Milczarskiego z funkcji prezesa obu spółek - poinformował PAP rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski.

"Rady Nadzorcze PLL LOT i PGL podjęły w środę decyzje o odwołaniu pana Rafała Milczarskiego z funkcji prezesa zarządu obu spółek. Członkowie Rad Nadzorczych dziękują za dotychczasową współpracę oraz wkład w rozwój PLL LOT i PGL w ostatnich latach" - przekazał Moczulski.

Jak dodał, do czasu wyłonienia nowych prezesów, do pełnienia tej funkcji Rada Nadzorcza PLL LOT oddelegowała przewodniczącą Katarzynę Lewandowską, natomiast w PGL oddelegowana została przewodnicząca Elżbieta Bugaj.

Z informacji ze strony PLL LOT i PGL wynika, że Rada Nadzorcza PLL LOT powołała Rafała Milczarskiego 28 stycznia 2016 r. na stanowisko prezesa Polskich Linii Lotniczych LOT, a szefem Polskiej Grupy Lotniczej był od stycznia 2018 r.

Milczarski od 2017 roku jest także szefem stowarzyszenia AIRE (Airlines International Representation in Europe), które gromadzi przewoźników z całej Europy. Od 7 sierpnia 2019 do 23 listopada 2020 zasiadał w IATA Board of Governors.

Ukończył wydział ekonomii Uniwersytetu Cambridge. Podczas studiów odbywał praktyki między innymi w banku UBS w Zurychu oraz JP Morgan w Londynie. Po studiach pracował w dziale logistyki morskiej i kolejowej firmy Foster Yeoman Limited z Wielkiej Brytanii.

Głównym akcjonariuszem PLL LOT jest Skarb Państwa, który ma 69,3 proc. udziałów w spółce. Drugim akcjonariuszem z 30,7 proc. jest Polska Grupa Lotnicza. PGL należy w 100 proc. do Skarbu Państwa. W skład PGL-u wchodzą najważniejsze firmy z branży lotniczej, znajdujące się w portfelu Skarbu Państwa, to m.in. LOT, LOT AMS oraz LS Airport Services.

O tym, że Rafał Milczarski może stracić stanowisko prezesa Polskiej Grupy Lotniczej jako pierwszy w środę nieoficjalnie poinformowało Radio ZET. (PAP)

