We wtorek rano brytyjski przewoźnik poinformował, że w związku z wprowadzonym w lipcu przez władze Heathrow limitem 100 tys. pasażerów dziennie odlatujących z tego lotniska, wstrzymuje sprzedaż biletów na krótkich trasach na co najmniej tydzień - do 8 sierpnia włącznie.

Jednak jeszcze tego samego dnia British Airways przedłużyły ten okres o kolejny tydzień. Dotyczy to tylko sprzedaży nowych biletów - same loty zaplanowane w tym czasie nie zostały odwołane.

W efekcie najwcześniejszą datą, na którą można kupić obecnie bilety na lot British Airways z Heathrow do Warszawy jest wtorek 16 sierpnia, zaś na lot do Krakowa - środa 17 sierpnia.

Heathrow, będące największym brytyjskim lotniskiem i jednym z czterech największych w Europie, ma problemy z obsługą rosnącego po pandemii koronawirusa ruchu lotniczego, a efektem tego są długie kolejki do odprawy, odebrania bagażu oraz opóźnione i odwołane loty. Aby opanować tę sytuację w lipcu władze Heathrow wprowadziły wspomniany limit, który ma obowiązywać do 11 września i zwróciły się do linii lotniczych, by wstrzymały sprzedaż biletów na ten okres, jeśli miały one przekroczyć limit.

Ponieważ British Airways jest największą linią lotniczą operującą z Heathrow, jest dotknięta limitem bardziej niż inni przewoźnicy. Z powodu tych problemów brytyjski przewoźnik już wcześniej odwołał w okresie od kwietnia do października 30 tys. połączeń.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński (PAP)