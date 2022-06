Reklama

"Na platformie e-podróżnik.pl, należącej do firmy Teroplan, dostępne są obecnie bilety wielu przewoźników autobusowych i kolejowych. Podróżni korzystający na części trasy z przejazdu pociągiem PKP Intercity, a na drugiej części z usług innego przewoźnika, którego oferta jest także dostępna na platformie, będą mogli w jednej transakcji nabyć i opłacić bilety obu przewoźników" - czytamy w komunikacie.

Obecnie w serwisie e-podróżnik.pl można bezpośrednio zakupić bilety PKP Intercity z rezerwacją miejsca siedzącego. Do wyboru jest miejsce w Strefie Ciszy, dostępne są wszystkie ulgi oraz opcje Bilet Rodzinny i Duża Rodzina, które oferuje przewoźnik. W razie potrzeby, po zakupie, pasażer może samodzielnie zmodyfikować bilet - zmienić nazwisko podróżnego lub wymienić bilet na inny. Kolejnym krokiem we współpracy PKP Intercity i firmy Teroplan będzie umożliwienie nabywania biletów na przejazd środkami różnych przewoźników w ramach Pakietu Podróżnika, nad czym trwają obecnie prace, zapowiedziano.

"Zakup biletów na połączenia PKP Intercity ma być szybki i prosty. W taki sposób, jaki lubi klient. Rozszerzamy sieć sprzedaży, nawiązując kolejne współprace w ramach nowego modelu sprzedaży agencyjnej. Wygrywają na tym wszyscy - my jako przewoźnik, bo w nowy sposób docieramy do naszych pasażerów, nasi partnerzy, którzy wzbogacają swoją ofertę i ściągają w ten sposób nowych klientów, a przede wszystkim podróżni, bo bilet na pociąg można kupić za pomocą kilku kliknięć" - skomentował członek zarządu Tomasz Gontarz, cytowany w materiale.

E-podróżnik.pl to kolejna partnerska platforma, na której pasażerowie mogą kupić bilety na połączenia PKP Intercity. Od 31 maja br. taką możliwość daje również aplikacja mPay, przypomniano.

Współprace zostały nawiązane w ramach nowego modelu sprzedaży agencyjnej, który PKP Intercity wprowadziło we wrześniu 2021 r. Wyróżnia się on ujednoliconymi warunkami handlowymi dla wszystkich partnerów, co znacznie upraszcza kwestie formalne związane z rozpoczęciem współpracy. Rozszerzenie sieci sprzedaży biletów to kolejny krok w realizacji strategii PKP Intercity, która jako jeden z kluczowych celów wyznacza usprawnienie i uproszczenie procesu obsługi podróżnych poprzez wprowadzenie kolejnych rozwiązań cyfrowych.

PKP Intercity to największy w Polsce kolejowy przewoźnik dalekobieżny. W 2021 r. miał ok. 35,5 mln pasażerów, co oznaczało wzrost o blisko 9 mln r/r.

