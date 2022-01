Jak przypomniała w poniedziałkowym komunikacie GDDKiA, Autostrada Wielkopolska (AWSA), koncesjonariusz odcinka autostrady A2 Świecko - Konin, od 10 stycznia 2022 r. podniósł stawki opłat za przejazd pojazdów.

Według Dyrekcji prawo do podwyższenia opłaty za przejazd autostradą płatną wynika z umowy koncesyjnej. "GDDKiA nie posiada realnych uprawnień do wpływania na decyzje związane ze zmianami stawek opłat, jeżeli są one zgodne z postanowieniami tej umowy. Niezależnie od tego, bezzwłocznie po otrzymaniu wniosku od koncesjonariusza, GDDKiA zwróciła się z prośbą o rozważenie okoliczności, które mogłyby wpłynąć na zmianę propozycji AWSA w zakresie podwyższenia stawki opłat za przejazd" - podano w komunikacie.

Dodano, że w stanowisku przesłanym do AWSA wskazano na wątpliwości w zakresie stosowanej przez spółkę strategii osiągania stawki optymalnej.

"Patrząc przez pryzmat planowanego wzrostu opłat na odcinku zarządzanym przez AWSA, należy zwrócić uwagę, że stawki na autostradach zarządzanych przez GDDKiA od lat pozostają niezmienione. Stawki opłaty za przejazd autostradami w zarządzie GDDKiA ustalone są rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r." - wskazała Dyrekcja.

W ocenie GDDiKA, zmiana stawki opłat może prowadzić do przeniesienia się części ruchu na drogi alternatywne do autostrady A2, co stoi w sprzeczności z rolą, jaką mają pełnić autostrady w systemie komunikacyjnym.

"Koncesjonariusz, ustalając kwotę podwyżki, nie wziął pod uwagę wyjątkowych okoliczności gospodarczych oraz zmieniającej się sytuacji społeczno-ekonomicznej w okresie pandemii. Wprowadzenie podwyżki nie znajduje uzasadnienia w obecnej sytuacji" - oceniła Dyrekcja. (PAP)