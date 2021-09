– Do końca roku mamy otrzymać łącznie osiem nowych samolotów. Będą stacjonować w Modlinie, Krakowie, we Wrocławiu, a także w Budapeszcie i na Litwie – mówi Michał Kaczmarzyk, szef linii Buzz. Według niego powiększenie floty o maksy pozwoli nie tyko na oszczędności, lecz także na uruchomienie kolejnych połączeń. Ryanair zapowiedział sporo nowości z Polski od sezonu zimowego, czyli od przełomu października i listopada. Przykładowo z Wrocławia będą trzy nowe trasy – do Pafos na Cyprze, do włoskiej Pizy i angielskiego Bournemouth. Z Poznania uruchomione zostaną połączenia do Ammanu, Brukseli, Helsinek i Manchesteru. Szykują się też nowe trasy z Modlina (m.in. do Aarhus w Danii) i z Krakowa (do Lille).