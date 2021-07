Już wiadomo, że 2021 r. też będzie bardzo trudny dla narodowego przewoźnika. Od zimy utrzymywała się zapaść w branży. Choć w wakacje widać odbicie, to zarząd w tym roku również przewiduje stratę z działalności podstawowej oraz stratę netto. „Niemniej kontynuacja działalności przedsiębiorstwa w perspektywie do końca 2021 r. nie jest zagrożona” – czytamy w sprawozdaniu za 2020 r. Biuro prasowe linii twierdzi, że „W chwili obecnej LOT realizuje zatwierdzony przez Komisję Europejską plan powrotu do rentowności. Sytuacja epidemiczna, bardzo dynamicznie zmieniające się zasady wjazdu do poszczególnych krajów oraz niepewność co do rozwoju nowych mutacji wirusa mogą jednak znacząco wpłynąć na powrót przewozów do poziomów sprzed pandemii”.