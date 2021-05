Dodał, że zwolnienie z kwarantanny, obowiązku rejestracji i testów obejmuje przede wszystkim osoby, które przebywają w Polsce lub Niemczech mniej niż 24 godziny w ramach tzw. małego ruchu granicznego. Nie ma znaczenia, czy osoby te są zaszczepione lub są ozdrowieńcami.

Na takich samych zasadach mogą wjeżdżać do Niemiec osoby, które z powodów zawodowych, studiów lub szkoły regularnie przekraczające granicę a także osoby udające się do Niemiec w celu odwiedzin najbliższych krewnych oraz osoby jadące tranzytem przez Niemcy i pracownicy transportu.

Zwolnione tylko z kwarantanny, ale nie zwolnione z obowiązku rejestracji pobytu i negatywnego testu, są osoby, które przebywają w Niemczech dłużej niż 72 godziny w związku z odwiedzinami najbliższych krewnych spoza tego samego gospodarstwa domowego.

Po rejestracji pobytu i posiadaniu negatywnego testu bądź zaświadczenia o szczepieniu lub ozdrowieniu kwarantanną nie są również obejmowane osoby, które wjeżdżają do Niemiec w celu odwiedzin krewnych drugiego stopnia, w celu wykonania pilnego zabiegu medycznego, w związku z opieką nad innymi osobami czy też jeśli udają się - jednorazowo - do Niemiec lub do Polski na okres do pięciu dni z powodów związanych z pracą, działalnością gospodarczą, studiami lub nauką i nie dających się odłożyć w czasie.

Wszystkie inne osoby, które nie podlegają powyższym wyjątkom i tym samym musiałyby odbyć 10-dniową kwarantannę (np. urlopowicze), są z niej zwolnione z chwilą, gdy prześlą do właściwego Urzędu Zdrowia (Gesundheitsamt) zaświadczenie o szczepieniu albo o byciu ozdrowieńcem albo negatywny wynik testu w czasie dokonywania rejestracji na stronie www.einreiseanmeldung.de.

W Niemczech są honorowane zaświadczenia w językach: niemieckim, angielskim, francuskim hiszpańskim i włoskim. Informacje o obowiązujących w Niemczech zasadach przekraczania granicy można znaleźć na stronie (w j. niemieckim): https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-verordnungen/guv-19-lp/coronaeinreisev.html.

Zgodnie z polskimi przepisami do 5 czerwca br. przy wjeździe do Polski z Niemiec nadal wymagany jest test, chyba że jest się pracownikiem transgranicznym albo osobą zaszczepioną albo ozdrowieńcem. Zaświadczenia muszą być sporządzone w języku polskim lub angielskim.