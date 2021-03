Według Sipińskiego LOT szuka awaryjnych rozwiązań, bo przewoźnik jest jedną z tych linii, która otrzymała pomoc publiczną na styk. Założeniem wsparcia było zaś to, że w kolejnych miesiącach tego roku ruch lotniczy będzie stopniowo rósł. Na razie jednak nie widać tego. Jak przyznaje sam LOT, „rok 2021, który miał przynieść odbicie w przewozach pasażerskich, pokazuje, że restrykcje są póki co raczej zaostrzane niż luzowane i dotyczy to praktycznie wszystkich kontynentów. Szacuje się, że ruch zostanie stopniowo zwiększany dopiero od sezonu letniego 2021, jednak wydarzenia ostatnich tygodni (nowa mutacja wirusa, niższa niż zakładana dostępność szczepionek) pokazują, że również do tych prognoz trzeba podchodzić z ostrożnością”.