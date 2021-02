Polska jest dość dużym producentem pociągów. Według danych PFR w latach 2016–2019 wartość eksportu taboru szynowego z Polski wzrosła z ok. 3,5 mld do ponad 5 mld zł. Tyle że wśród eksporterów dominują zachodnie firmy, które u nas mają swoje montownie. To przede wszystkim francuski Alstom, który w Chorzowie wytwarza m.in. składy metra, a po przejęciu kanadyjskiego Bombardiera posiada też duży zakład we Wrocławiu, gdzie powstają nadwozia pociągów i lokomotyw. Z kolei szwajcarski Stadler od prawie 15 lat montuje w Siedlcach pociągi i tramwaje.