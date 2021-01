W rozmowie z PAP rzeczniczka Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego powiedziała, że fotoradary pojawią się m.in. na skrzyżowaniu al. Mickiewicza i ul. Stefana Żeromskiego w Łodzi, al. Prymasa Tysiąclecia i ul. Wolskiej w Warszawie, ul. Królowej Jadwigi i ul. Kilińskiego w Nowym Sączu. "To najbardziej zagrożone wypadkami i kolizjami skrzyżowania, które zostały wskazane przez Instytut Transportu Samochodowego w analizie bezpieczeństwa ruchu drogowego" - powiedziała Niżniak.

"Na tych i 27 kolejnych skrzyżowaniach w 18 miastach planowany jest montaż systemów rejestrujących wykroczenia niestosowania się do sygnalizacji świetlnej" - podkreśliła. Nowe fotoradary zostaną zamontowane na skrzyżowaniach m.in. w Białymstoku, Płocku, Katowicach, Kielcach, Szczecinie i Nowym Sączu.

Wskazała, że podczas oceny konieczności wprowadzenia stałej kontroli brano również pod uwagę charakter najbliższej okolicy, w tym bliskość szkół, obiektów użyteczności publicznej, infrastruktury przeznaczonej dla pieszych czy transportu zbiorowego. "W przypadku braku możliwości instalacji urządzeń na skrzyżowaniach wytypowanych do objęcia kontrolą w pierwszej kolejności, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) opracowało tzw. listę rezerwową" - podała.

Obecnie trwa procedura przetargowa na zakup i instalację urządzeń, które mają działać z wykorzystaniem tzw. wideodetekcji, bez konieczności ingerencji w nawierzchnię drogi. "Urządzenia wykryją fakt wjechania pojazdu na skrzyżowanie na czerwonym świetle, będą śledzić tor poruszania się pojazdu na skrzyżowaniu oraz dokumentować popełnione wykroczenie wraz z danymi umożliwiającymi identyfikację pojazdu, którym naruszono przepisy, a także okoliczności zdarzenia (numer rejestracyjny pojazdu, czas i miejsce zdarzenia, czas, jaki upłynął od zapalenia się czerwonego światła)" - tłumaczyła.

"Deklarowane przez producentów możliwości urządzeń, zostaną sprawdzone w trakcie testów przeprowadzonych w warunkach zbliżonych do rzeczywistych warunków drogowych. Wybrany wykonawca będzie miał 72 tygodnie od podpisania umowy na przekazanie urządzeń do użytkowania" - zaznaczyła.

"Po zakończeniu tego etapu rozbudowy systemu fotoradarowego, CANARD będzie prowadziło kontrole na 50 skrzyżowaniach. Dziś stałymi kontrolami objętych jest 20" - poinformowała.

Przekazała także, że w trakcie jest również procedura przetargowa na dostawę pojazdów z zamontowanymi na pokładzie urządzeniami do rejestracji wykroczeń w ruchu drogowym. "Flota zostanie wzmocniona o 11 dodatkowych pojazdów. Z ich wykorzystaniem kontrole będą prowadzone w miejscach niebezpiecznych, gdzie m.in. ze względu na przebieg drogi oraz uwarunkowania techniczne, nie ma możliwości posadowienia stacjonarnych fotoradarów" - podała dodając, że zwiększenie liczby pojazdów do 40 "wpłynie także na elastyczność w zakresie prowadzenia doraźnych kontroli prędkości".

"Urządzenia rejestrujące zamontowane w radiowozach muszą być przystosowane do pracy w różnych warunkach pogodowych, rejestrować prędkość w przedziale od co najmniej 30 km/h do 250 km/h oraz umożliwiać rejestrację wykroczeń przez przednią i tylną szybę pojazdu" - powiedziała.

"Zakup urządzeń rejestrujących wjazd pojazdów na czerwonym świetle oraz pojazdów z urządzeniami rejestrującymi to kolejny etap realizacji projektu rozbudowy systemu fotoradarowego. Trwają już prace nad wprowadzeniem kontroli z wykorzystaniem nowych 26 fotoradarów. W listopadzie 2020 r. podpisano umowę na ich zakup i instalację" - dodała.

Podkreśliła również, że rozbudowa systemu fotoradarowego prowadzona jest w ramach projektu "Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

"Rozbudowa i modernizacja systemu obejmie swoim zasięgiem wszystkie kategorie dróg publicznych. W ramach realizacji projektu przewidziano zakup 358 nowych urządzeń rejestrujących, w tym 100 urządzeń, które zostaną zainstalowane w nowych lokalizacjach: 39 urządzeń do odcinkowego pomiaru średniej prędkości, 26 stacjonarnych urządzeń rejestrujących (fotoradarów), 30 urządzeń służących do monitorowanie wjazdu na skrzyżowanie na czerwonym świetle, 5 urządzeń rejestrujących niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej na przejazdach kolejowych, a także 11 przenośnych urządzeń rejestrujących. Sukcesywnie wymieniane będą najstarsze i wyeksploatowane już urządzenia funkcjonujące w systemie CANARD" - wyliczyła.

Dodała, że całkowity koszt realizacji projektu wynosi 162 mln zł, z czego 137,7 mln zł pochodzi ze środków unijnych.