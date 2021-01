Moim zdaniem potrzebna jest przede wszystkim zmiana myślenia, która pozwoli zoptymalizować regulacje prawne. Traktowanie transportu kolejowego jako zadania państwa jest typowe dla myśli socjalistycznej czy dla polskiego kolejnictwa w ogóle. Od początku swojego powstania w okresie XX-lecia międzywojennego, Polskie Kolejne Państwowe przypominały raczej „urząd” (czyli mówiąc po prawniczemu organ administracji) niż „firmę” (czyli mówiąc po prawniczemu przedsiębiorstwo). Sprzyjał temu fakt, że od początku swojego istnienia było centralnie zarządzane, ściśle podporządkowane rządowi i monopolizowało rynek na różne sposoby. Nawet wejście Polski do Unii Europejskiej niewiele zmieniło w tej kwestii, bo Komisja Europejska postulując otwarcie rynków kolejowych na konkurencję, zalała przedsiębiorców funkcjonujących na tych rynkach tonami regulacji prawnych, które często przynoszą skutek odwrotny od zamierzonego. Zresztą nie trzeba być wybitnym ekonomistą, żeby wiedzieć, że rozbudowana biurokracja ogranicza dostęp przedsiębiorców do rynku i znacznie podnosi koszty prowadzenia działalności gospodarczej. A co za tym idzie – raczej zniechęca do podejmowania aktywności na danym polu.

Na wspomnianej przeze mnie wcześniej konferencji jedna z prelegentek stwierdziła, że każdy obywatel powinien mieć prawo do transportu kolejowego. Takie stanowisko budzi jednak pytania, np. co z prawem do kolei tych Polaków, którzy mieszkają w miejscowościach bez trakcji. Czy w związku z tym są dyskryminowani? Czy za brak połączeń kolejowych mogą pozwać z tego tytułu Skarb Państwa?

Nie jestem co do tego przekonany. Być może państwo powinno zapewnić obywatelom prawo do transportu w określonych sytuacjach, ale czy zawsze musi to być transport kolejowy? Czy pasażer poczuje różnicę, pomiędzy tym, że władza zapewni mu połączenie z małej miejscowości A do małej miejscowości B autobusem, a nie pociągiem? W grę wchodzi bowiem szereg czynników – transport drogowy jest na ogół tańszy dla państwa i bardziej ekologiczny. To nie pomyłka, jeśli mówimy o pasażerskich przewozach regionalnych. Jeden z najmniejszych tzw. autobusów szynowych ma masę 24 ton i pomieści 90 pasażerów. Autobus o takiej samej pojemności waży zwykle o ok. 10 ton mniej, co zmniejsza zużycie paliwa i emisję spalin, a dodatkowo jego koszty zakupu i serwisu są kilkukrotnie mniejsze.