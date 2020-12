Decyzję o wstrzymaniu lotów litewski rząd podjął w niedzielę wieczorem podczas nadzwyczajnego posiedzenia. Premier Ingrida Szimonyte poinformowała, że decyzja była uzgadniana z władzami Łotwy i Estonii, a jej celem jest m.in. ochrona krajowych służb zdrowia.

Wprowadzony zakaz obowiązuje do 31 grudnia.

Ministrowie spraw zagranicznych Litwy, Łotwy i Estonii zaapelowali też do niemieckiej prezydencji w Unii Europejskiej o skoordynowanie działań i podjęcie wspólnych decyzji w sprawie sytuacji w Wielką Brytanią.„Podczas pierwszej wiosennej fali (epidemii koronawirusa) członkowie UE podejmowali samodzielne decyzje, co doprowadziło do wielkiego chaosu i niepewności” - napisano w poniedziałkowym komunikacie litewskiego MSZ, który cytuje ministra Gabieliusa Landsbergisa. Szef dyplomacji zaznacza, że tym razem „dążymy do jasności i skoordynowanych działań”.Landsbergis podkreślił też, że decyzja o zawieszeniu lotów „jest trudna, dotyczy bowiem wielu osób”, ale „najważniejsze jest ludzie zdrowie i życie”. „Nowy szczep wirusa szybko się rozprzestrzenia, a na Litwie mamy już bardzo poważny kryzys systemu opieki zdrowotnej” - oświadczył.Szacuje się, że w ubiegłym tygodniu z Wielkiej Brytanii na Litwę przybyło około siedmiu tysięcy osób. Na Łotwę – około trzech tysięcy.