Jeśli zakup dojdzie do skutku, to Iliad połączy w Polsce siły wiodących graczy z rynku telekomunikacyjnego oraz telewizji płatnej i będzie mógł łączyć pakiety usług mobilnych i stacjonarnych. Play – przejęty przez francuską firmę w ub.r. – ma obecnie prawie 15,5 mln klientów (wstępne dane za pierwsze półrocze br.), ustępując tylko Orange, który przekroczył 16 mln. Z kolei UPC z ponad 1,5 mln klientów jest drugim co do wielkości operatorem kablowym, za Vectrą, która po przejęciu Multimediów ma ok. 1,7 mln. Przejęcie UPC z jego stacjonarną siecią szerokopasmowego dostępu do internetu zgadza się z zapowiedziami prezesa Iliada Thomasa Reynauda, że rozwój takiej infrastruktury należy do priorytetów Playa.