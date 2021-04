‒ Wycofanie się LG z rynku smartfonów nie jest zaskoczeniem. Mówiło się o tym w branży nieoficjalnie od pewnego czasu. To zrozumiały ruch. Firma nie dopracowała się mocnej pozycji w tym segmencie, więc optymalizuje swój biznes, skupiając się na obszarach, w których radzi sobie lepiej ‒ komentuje Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska, zrzeszającego importerów i producentów z branży RTV i IT. Spółka poinformowała, że skoncentruje się teraz na rosnących segmentach swojej działalności, jak komponenty pojazdów elektrycznych, inteligentne domy, robotyka i sztuczna inteligencja. ‒ Decyzja LG pokazuje, jak ostra konkurencja panuje obecnie na rynku smartfonów, gdzie trudno dotrzymać kroku szczególnie markom chińskim, będącym w ofensywie – dodaje ekspert.

Czy za LG pójdą kolejni mniejsi gracze? A jeśli tak, to kto? ‒ Nie wykluczałbym, że na podobny krok zdecydują się też inni producenci, ponieważ rynek smartfonów jest bardzo wymagający. Trudno jednak teraz wskazać, kogo by to mogło dotyczyć – odpowiada Michał Kanownik. ‒ Nie jest to bowiem wyłącznie kwestia niskiego udziału w rynku. Na opłacalność tej działalności wpływają także inne czynniki, np. posiadane patenty, z których również można czerpać zyski. Dlatego nie można tak po prostu wytypować do odcięcia marek z końca tabelki z udziałami – mówi.