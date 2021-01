„Wygląda na to, że Szwecja to naprawdę zły kraj dla Ericssona” – napisał prezes tej firmy Börje Ekholm w SMS-ie do Anny Hallberg, szwedzkiej minister handlu zagranicznego i współpracy nordyckiej. Wysłał tę wiadomość 8 listopada ub.r. w nocy, po szeregu SMS-ów, w których domagał się od rządu interwencji i skłonienia regulatora rynku telekomunikacyjnego (Post- och telestyrelsen, PTS), by dopuścił Huaweia do budowy sieci 5G. Trwającą od 31 października ub.r. korespondencję ujawnił 2 stycznia br. szwedzki dziennik „Dagens Nyheter”.