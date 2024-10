Rolnicy z niepełnosprawnością i rolnicy zobowiązani do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika mogą uzyskać z PFRON refundację składek KRUS. Wnioski o refundację składek KRUS za dany kwartał można złożyć dopiero po opłaceniu składek za dany kwartał. IV kwartał w 2024 r. wypada od 1 listopada do 2 grudnia 2024 r.

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników określa wysokość składek, które należy opłacić oraz termin płatności. Składki na ubezpieczenia społeczne należy naliczać i opłacać według przepisów z ustawy. Za składki opłacone terminowo uznaje się składki opłacone w terminie określonym przez ustawę o ubezpieczeniu społecznym rolników lub składki opłacone z opóźnieniem nie dłuższym niż 14 dni. Wniosek o refundację składek KRUS za dany kwartał można złożyć dopiero po opłaceniu składek za ten kwartał. Zatem składki muszą być opłacone najpóźniej w dniu złożenia wniosku.

Którzy rolnicy mogą otrzymać refundację składek KRUS z PFRON?

Aby otrzymać refundację składek KRUS z PEFRON należy spełnić poniższe warunki:

podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników;

posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności własne i/lub domownika;

opłacać (zawsze przed złożeniem wniosku Wn-U-A) składki na ubezpieczenia społeczne w całości i w terminie lub z uchybieniem terminu nie większym niż 14 dni;

nie mieć zaległości wobec PFRON na więcej niż 100 zł.;

złożyć wniosek Wn-U-A wraz z załącznikiem INF-O-PdR w odpowiednim terminie za każdy kwartał, za który wnioskodawca chce otrzymać refundację.

Prezes Zarządu Funduszu wydaje decyzję o wstrzymaniu refundacji składek KRUS, gdy osoba z niepełnosprawnością posiada zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON, które przekraczają ogółem kwotę 100 zł. Decyzja jest ważna z dniem wydania. Refundacja jest wstrzymana do czasu zapłacenia zaległości. Spłacić zaległość należy najpóźniej do 31 stycznia roku następnego po roku, za który przysługuje refundacja. Jeżeli wnioskodawca nie spłaci zobowiązania w tym okresie, Prezes Zarządu Funduszu wyda decyzję o odmowie wypłaty refundacji za okres wskazany w decyzji o wstrzymaniu refundacji składek. Prezes Zarządu Funduszu odmówi wypłaty refundacji, jeśli osoba z niepełnosprawnością nie spełni innych warunków koniecznych do otrzymania pomocy. Może to być opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne z opóźnieniem powyżej 14 dni, a także w przypadku złożenia wniosku przed opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne.

Kim jest domownik przy opłacaniu składek KRUS?

Domownikiem jest osoba bliska rolnikowi, która:

ukończyła 16 lat,

pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,

stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.

Które składki KRUS refunduje PFRON?

Składki KRUS refundowane przez PFRON:

wypadkowe

chorobowe

macierzyńskie

emerytalno-rentowe.

Z refundacji wyłączone są:

składka zdrowotna

składki finansowane ze środków publicznych.

Rolnicy z niepełnosprawnością prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, którzy płacą zwiększoną składkę KRUS mogą ubiegać się o refundację składek KRUS w takiej wysokości, w jakiej zostały opłacone. W tej sytuacji należy posiadać i przesłać do PFRON aktualną decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ustalającą podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników. Dokument ten powinien zawierać informację o opłaceniu podwójnej składki emerytalno-rentowej.

Wysokość refundacji z PERON uzależniona jest od kwot składek wpisanych na decyzji lub innym dokumencie potwierdzającym, że wnioskodawca podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Źródło: PFRON