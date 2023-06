Uruchomione zostały przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nabory wniosków na dopłaty do zboża sprzedanego od 14.04 do 30.06 oraz nabory wniosków na dopłaty do nawozów - poinformował na Twitterze minister rolnictwa Robert Telus.

W ub. tygodniu Telus zapowiedział, że ARiMR rozpocznie przyjmowanie wniosków o dopłaty do sprzedanego zboża i o dopłaty do nawozów. Zapewnił, że rolnicy otrzymają pieniądze z dopłat do zbóż jeszcze przed wyborami. "Mam nadzieję, że część tych dopłat jeszcze w czerwcu popłynie do rolników" - wskazał minister.

"Tak jak obiecałem rolnikom protestującym w Dorohusku dziś zostały uruchomione przez ARIMR nabory wniosków na dopłaty do zboża sprzedanego od 14.04 do 30.06 oraz nabory wniosków na dopłaty do nawozów" - napisał w poniedziałek na Twitterze szef MRiRW.

Jak podała w komunikacie ARiMR, w poniedziałek rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy producentom pszenicy lub gryki, którzy sprzedali bądź sprzedadzą ziarno między 15 kwietnia a 30 czerwca 2023 r. Wnioski można składać do 31 lipca 2023 r. Dodano, że jest to dofinansowanie dla rolników, którzy ponieśli straty z powodu agresji Rosji na Ukrainę.

Wyjaśniono, że o pomoc mogą się ubiegać producenci pszenicy lub gryki, którzy złożyli w 2022 roku wnioski o dopłaty bezpośrednie i wykazali uprawy (maksymalnie 300 ha) tych roślin, a ziarno sprzedali w okresie od 15 kwietnia do 30 czerwca 2023 r. Zaznaczono, że nabywcą musi być podmiot uprawniony do skupu i przetwarzania zboża lub obrotu nim, a także podmiot kupujący ziarno w związku z prowadzoną produkcją zwierzęcą.

"Transakcja musi zostać potwierdzona fakturą VAT, jej duplikatem lub fakturą VAT RR. Wysokość wsparcia jest zróżnicowana. W przypadku pszenicy istotny jest termin sprzedaży zboża, a jeśli chodzi o grykę, pod uwagę bierze się również województwo, w którym położone jest gospodarstwo ubiegającego się o wsparcie" - czytamy.

W przypadku ubiegania się o pomoc przez rolne spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie rolników należy pamiętać o wymogu przejścia przez te organizacje w okresie trzech lat poprzedzających złożenie wniosku o wsparcie specjalnego badania, o którym mówi art. 91 § 1 ustawy Prawo spółdzielcze. Limit dofinansowania obliczany jest jako iloczyn 300 ha oraz liczby rolników należących do spółdzielni.

Dokumenty należy składać w biurach powiatowych ARiMR do 31 lipca 2023 r. Można to zrobić: bezpośrednio w placówce Agencji, przez platformę ePUAP, za pośrednictwem usługi mObywatel na stronie gov.pl bądź rejestrowaną przesyłką pocztową.

ARiMR poinformowała także, że od 12 czerwca do 14 lipca 2023 roku można składać wnioski o przyznanie dopłat do zakupu nawozów. Dokumenty przyjmują biura powiatowe Agencji. Pomoc przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, które producent rolny nabył między 16 maja 2022 r. a 31 marca 2023 r. (PAP)

autorka: Ewa Wesołowska

ewes/ mmu/