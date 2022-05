Reklama

Tylko do 31 maja br. można składać wnioski o dopłaty do nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez. "Wniosek o udzielenie takiej pomocy składa się w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu tego wniosku do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego" - wskazał urząd.

ARiMR poinformował, że w celu umożliwienia złożenia wniosków "jak największej liczbie rolników", podjęto decyzję o wydłużeniu 30 i 31 maja czasu pracy biur powiatowych do godz. 18. "W wyjątkowych przypadkach placówki mogą być czynne dłużej" - dodano w poniedziałkowym komunikacie. Pierwotnie nabór wniosków o dopłaty do nawozów miał się zakończyć 16 maja 2022 r.

"Dofinansowanie przysługuje do zakupu do nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, który miał miejsce między 1 września 2021 r. a 15 maja 2022 r. od podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu lub sprzedaży nawozów. Dotychczas na złożenie wniosku zdecydowało się ok. 370 tys. rolników" - podkreśliła Agencja.

Do formularza wniosku rolnicy są zobowiązani dołączyć kopie faktur, ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe potwierdzające zakup nawozów w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. W celu usprawnienia procesu weryfikacji wniosków ARiMR zachęca do wprowadzania danych z faktur poprzez aplikację Platforma Usług Elektronicznych ARiMR (PUE ARiMR - PAP). "Logowanie do PUE ARiMR następuje przy użyciu danych wykorzystywanych w aplikacji eWniosekPlus" - dodano.

"O dopłatę do nawozów producent rolny może ubiegać się jedynie po złożeniu wniosku o przyznanie płatności bezpośredniej za 2022 rok. Ponadto musi on mieć nadany numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz posiadać status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa" - napisano.

W komunikacie przypomniano, że do wyliczenia wysokości pomocy stosuje się "specjalny dwustopniowy algorytm".

Po pierwsze, oblicza się wysokość pomocy na podstawie określonych stawek, które wynoszą 500 zł do hektara upraw rolnych (z wyłączeniem traw na gruntach ornych oraz łąk i pastwisk) lub 250 zł do hektara łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych (z wyłączeniem powierzchni wspieranych w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego). "Maksymalna powierzchnia objęta tą pomocą wynosi 50 ha" - zaznaczyła Agencja.

Po drugie, aby wyliczyć wysokość pomocy, obliczana jest różnica pomiędzy cenami nawozów w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. a tymi, które obowiązywały od 1 września 2020 r. do 15 maja 2021 r.

"W tym celu potrzebne są dane potwierdzające poniesione koszty. W przypadku nabycia nawozów między 1 września 2021 r. a 15 maja 2022 r. rolnik musi posiadać i dołączyć do wniosku kopie faktur, ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe potwierdzające takie zakupy. Jeśli natomiast nie ma dokumentów księgowych potwierdzających zakup nawozów w okresie od 1 września 2020 r. do 15 maja 2021 r., koszty zostaną wyliczone na podstawie średnich stawek opublikowanych przez resort rolnictwa" - przekazano.

ARiMR wyjaśniła, że w ten sposób będzie można obliczyć różnicę w cenie tony nawozów w tych okresach. Po jej przemnożeniu przez liczbę ton nawozów zakupionych w terminie 1 września 2021 r. – 15 maja 2022 r. wyliczona zostanie wysokość pomocy.

"Po porównaniu obydwu kwot (tej obliczonej na podstawie stawek i powierzchni oraz tej wyliczonej na podstawie różnicy w cenach nawozów) właściwą stawką pomocy jest mniejsza z nich" - poinformowano. (PAP)

autorka: Ewa Nehring