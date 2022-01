Jak więc wynika z powyższych regulacji, domownik rolnika niewątpliwie może być objęty zwolnieniem ustawowym z opłaty targowej. Wydaje się, że czytelnik spełnia taki warunek. Po pierwsze, zamieszkuje z rolnikiem, po drugie, pracuje w gospodarstwie domowym, wreszcie po trzecie - skoro prowadzi już pozarolniczą działalność gospodarczą, to zapewne spełnia kryterium wieku. Kolejne przesłanki też wydają się spełnione, bowiem handel dotyczy warzyw (a te zostały wymienione w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej). Nie powinno być też przeszkodą to, że domownik prowadzi równolegle działalność gospodarczą (np. komis samochodowy). Ustawa nie zawiera bowiem ograniczeń czy wyłączeń odnośnie do aktywności zawodowej domownika rolnika. O ile więc zostają spełnione kluczowe przesłanki z definicji rolnika i handlu, o tyle nie powinno być przeszkodą, aby domownik rolnika prowadzący jednocześnie własną działalność gospodarczą korzystał z ustawowego zwolnienia z opłaty targowej w zakresie sprzedaży warzyw wytworzonych w gospodarstwie rolnym. Należy dodać, że rada gminy również nie może modyfikować ww. zwolnienia ustawowego, bowiem nie ma kompetencji w tym zakresie przedmiotowym.