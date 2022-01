Zwrot podatku na wniosek rolnika przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu (art. 5 ust. 1 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego). Wniosek składa się w terminach od 1 lutego do ostatniego dnia lutego i od 1 sierpnia do 31 sierpnia danego roku. Dołącza się do niego faktury VAT albo ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego – w okresie sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku – oraz dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który zawiera informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego – w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła (art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego).