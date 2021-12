Na zaproszenie Związku Banków Polskich odbyło się w środę spotkanie przedstawicieli rolników, rolniczych izb gospodarczych i organizacji działających w otoczeniu rolnictwa w celu zwrócenia uwagi na wprowadzone zmiany w przepisach prawa, które istotnie ograniczą finansowanie sektora rolnego - poinformował Związek Banków Polskich. Chodzi o nowelizację ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. - Kodeks postępowania cywilnego.

W toku prac nad projektem ustawy zrezygnowano z przeniesienia do kodeksu postępowania cywilnego dotychczasowego przepisu § 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji do kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym „przepisów rozporządzenia nie stosuje się w razie równoczesnego skierowania egzekucji do wszystkich nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego prowadzonego przez dłużnika”.

Pominięcie tego przepisu uniemożliwia wierzycielom tj. instytucjom bankowym, firmom leasingowym dostawcom maszyn, środków ochrony roślin, dostawcom materiału siewnego oferującym rolnikom kredyty kupieckie, którzy mają ustanowione zabezpieczenia rzeczowe, zaspokojenie ich roszczeń, a w przypadku nowych umów ustanowienie zabezpieczeń rzeczowych dla tych kredytów.

Jak napisano w komunikacie ZBP, "w konsekwencji regulacja ta zaburzy i uniemożliwi sprawne finansowanie rolnictwa. Zwracają na to uwagę przedstawiciele firm będących długoletnimi partnerami sektora rolnego, izby rolnicze i wskazują na zakłócenia relacji pomiędzy rolnikami a firmami sektora agro".

Ponieważ przepisy ustawy uniemożliwiają np. bankom, firmom leasingowym, a także innym dostawcom rolnictwa utworzenie zabezpieczeń kredytowych, leasingowych oraz zabezpieczenie kredytu kupieckiego i odroczonych płatności, należy się liczyć z istotnym ubytkiem środków kredytujących rolników i przedsiębiorców rolnych - stwierdza ZBP.

"Uczestnicy spotkania apelują, aby pilnie naprawić przepisy ustawy KPC w kierunku umożliwiającym sprawne funkcjonowanie instrumentów zabezpieczających. Uczestnicy spotkania postulują, aby także skupić się na działaniach restrukturyzacyjnych określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne" - czytamy.

Zdaniem uczestników spotkania, należy wypracować rozwiązania, które sprawią, że powyższa ustawa restrukturyzacyjna zacznie w praktyce funkcjonować.

W kontekście zmian regulacyjnych należy ponownie dokonać przeglądu mechanizmów restrukturyzacyjnych w rolnictwie z większym zaangażowaniem KOWR i ARIMR w przypadku działań restrukturyzacyjnych oraz zwrócić uwagę na konieczność szerszego wykorzystania instrumentów gwarancyjnych w sektorze rolnym.

W porozumieniu z uczestnikami spotkania i postrzegając pilne zagrożenie zatrzymania finansowania rolników i przedsiębiorców sektora rolnego wnosimy o: zwrócenie się do Rady Ministrów i Parlamentu RP o zmianę niekorzystnych, złych przepisów w Ustawie KPC uniemożliwiających ustanawianie prawnych form zabezpieczeń kredytu, leasingu, faktoringu, kredytu kupieckiego.

Należy ponadto - zdaniem ZBP - wystąpić do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego "o wydanie interpretacji intertemporalnej w sprawie uznawania już istniejących zabezpieczeń do czasu przyjęcia zmian przepisów wprowadzonych do ustawy KPC w dniu 6 grudnia 2021 r.".

Związek Banków Polskich uważa też za celowe wystąpienie do szefów klubów parlamentarnych w celu zwrócenia uwagi na wprowadzanie niekorzystnych zmian dla rolników i instytucji finansowych poprzez przyjęcie złych zapisów do ustawy KPC oraz dokonania stosownych zmian w tej ustawie; oraz zwrócenie się do Rady Ministrów i Parlamentu RP o dokonanie pilnych zmian w przepisach ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne, w kierunku usunięcia zniesienia barier dotyczących korzystania z instrumentów restrukturyzacyjnych w niej istniejących. (PAP)

autor: Anna Wysoczańska