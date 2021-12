W Australii przepisy stanowiące, że jeśli Facebook i Google nie podpiszą umów na zapłatę za treści, to zostaną do tego zmuszone w drodze arbitrażu, w lutym br. doprowadziły do wyłączenia serwisu społecznościowego firmy Marka Zuckerberga dla wydawców. Potem gigant odpuścił i w pół roku dogadał się z wydawcami. Tyle że nie objął umowami mniejszych ani telewizji SBS – odmówił przystąpienia do negocjacji. Mniejsi gracze czekają teraz, aż w przyszłym roku dojdzie do rewizji nowych przepisów