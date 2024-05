300 mln zł – tyle pieniędzy spółki Janusza Palikota winne są wierzycielom. Pokrzywdzonych może być nawet 10 tys. podmiotów. Jak to się stało, że zaufało mu tyle osób? – w rozmowie z Anną Wittenberg wyjaśnia Marcin Starszak, autor bloga Crowdnews.pl.

- Janusz Palikot połączył wszystko to co lubią inwestorzy. Znane nazwisko, a nawet wiele znanych nazwisk, bardzo ambitne projekty, obietnicę wielkich zysków i uwielbianą przez inwestorów branżę alkoholową. Któż by nie chciał zostać współwłaścicielem browaru czy destylarni whisky? – tłumaczy w podkaście „Wittenberg rozmawia o technologiach” Marcin Starszak, analityk i autor bloga Crowdnews.pl.

Do budowy swojego imperium Palikot wykorzystał tak zwany crowdfunding. To taki rodzaj finansowania przedsięwzięć, który polega na zbieraniu dobrowolnych wpłat od osób, które są zainteresowane udzieleniem wsparcia. - Prawo, które wtedy obowiązywało, pozwalało spółce pozyskać w ciągu roku do miliona euro. Janusz Palikot zakładał więc coraz to nowe spółki, które emitowały akcje. Po roku tłumaczył się, dlaczego nie udało im się dowieźć prognozy i emitował kolejne akcje. A w międzyczasie zakładał następne spółki – wyjaśnia gość Anny Wittenberg.

- Cały biznes zaczął przypominać piramidę finansową. Rozmawiałem z jednym z pracowników firmy Palikota, który powiedział, że zaległe pensje otrzymał dopiero po tym, jak inna spółka wyemitowała akcje – mówi Starszak.

Jak przyznaje analityk, początkowo sam pozytywnie oceniał pomysły Palikota. - Przy pierwszych emisjach spółek Palikota nikt nie patrzył na wyniki finansowe bo ich nie było. Palikot sprzedawał akcje firm, które powstały miesiąc wcześniej – przypomniał. Czar prysł kiedy jednak pojawiły się pierwsze wyniki finansowe. Wtedy jako jedna z pierwszych osób w Polsce, Starszak oceniał, że biznes jest zagrożeniem.

