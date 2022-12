Seeds For The Future to flagowy program Huawei, mający na celu wsparcie studentów planujących swoją karierę w sektorze ICT. Wśród omawianych trendów w ICT znalazły się takie obszary jak AI, 5G, chmura obliczeniowa czy Metaverse. Istotnym punktem programu był też konkurs Tech4Good, podczas którego zespoły opracowały własne technologie pozytywnego wpływu. Inicjatywa otrzymała szerokie wsparcie ze strony uczelni wyższych oraz organizacji akademickich, a także przedstawicieli świata biznesu. Projekt rokrocznie spotyka się także z niemałym zainteresowaniem wśród polskich studentów, a w trakcie rekrutacji do IX edycji programu padł rekord zgłoszeń, których liczba wyniosła aż 163. Kandydaci pochodzili z ponad 40 uczelni wyższych w Polsce.

Żyjemy w świecie kontrastów – z jednej strony mamy dostęp do najnowszych technologii tego świata na wyciągnięcie ręki, z drugiej zaś stajemy twarzą w twarz z ogromnymi wyzwaniami, takimi jak zmiana klimatu czy niezwalczone po dziś dzień nierówności. Huawei chce dawać Wam szansę na zdobywanie wiedzy najwyższej jakości pod okiem czołowych ekspertów z branży. Już po raz dziewiąty organizujemy dla Was program Seeds For The Future, bo wiemy, że niejednemu studentowi i studentce pozwolił on rozwinąć swoje skrzydła i zrealizować pomysły, o których wcześniej nawet nie śnili – komentował podczas Ceremonii Otwarcia Ryszard Hordyński, Dyrektor ds. strategii i komunikacji w Huawei Polska.

W tym roku pod czujnym okiem ekspertów i mentorów szkoliło się ostatecznie aż 50 zakwalifikowanych studentek i studentów z całej Polski. Wytypowano także 10 najbardziej aktywnych uczestników, którzy otrzymali nowoczesny sprzęt od Huawei. Na podium stanęła Marcelina Stasik z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, tuż za nią znalazł się Dominik Strama z Politechniki Warszawskiej, a na 3 miejscu Adrian Przybysz z Collegium Da Vinci. Za sukces tegorocznej edycji należy uznać fakt, że aż 68% wszystkich partycypujących stanowiły studentki, co wyraźnie pokazuje, rosnące zainteresowanie kobiet branżą nowych technologii. Wbrew pozorom, wśród uczestników znaleźli się także reprezentanci innych kierunków niż STEM na przykład prawa, psychologii czy kognitywistyki.

Po raz kolejny, wszystkie osoby partycypujące w programie Seeds For The Future, miały okazję nie tylko pogłębić swoja wiedzę z zakresu nowych technologii, ale również wziąć udział w najnowszej edycji konkursu Tech4Good, który pozwala sprawdzić znajomość teorii w praktyce. Uczestnicy wykorzystują w nim, nabyte i rozwijane podczas programu umiejętności, w celu opracowania propozycji autorskiej technologii rozwiązującej istotny problem społeczny. W czasie trwania konkursu rozwijają dzięki temu kompetencje przywódcze oraz doskonalą się w pracy grupowej. Zespół Sensideer, czyli ubiegłoroczny zwycięzca polskiej edycji konkursu Tech4Good, poprowadził krótki wykład z zakresu edukacji cyfrowej oraz projektowania strategii technologicznych podczas ceremonii rozpoczęcia programu, która po raz pierwszy od czasów pandemii odbyła się stacjonarnie w Warszawie

W tym roku rodzimy zespół HuaSquad znalazł się wśród 6 czołowych i najlepiej ocenionych międzynarodowych projektów w ramach globalnego konkursu Tech4Good. Młodzi innowatorzy znad Wisły zaprezentowali innowacyjną aplikację łączącą rolników i producentów żywności bezpośrednio z klientami końcowymi. Dziewięcioro polskich studentów wzięło dzięki temu udział w wydarzeniu Huawei Talent Summit, które w tym roku miało miejsce w Atenach. W topowej grupie znaleźli się:

Aleksandra Cząstkiewicz z Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej

Wiktoria Weronika Wiśniewska z Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych

Kacper Wronka z Politechniki Warszawskiej

Dominika Jacejko z Akademii Leona Koźmińskiego i Uniwersytetu Warszawskiego

Klaudia Głowacka z Politechniki Gdańskiej

Tomasz Magruk z Politechniki Świętokrzyskiej

Yuliia Klymenko z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Eryk Walter z Politechniki Poznańskiej

Zofia Masłowska z Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej

Reprezentanci IX edycji Seeds For The Future przez 3 dni uczestniczyli w wykładach i panelach dyskusyjnych prowadzonych przez doświadczonych ekspertów z branży, którzy przekonywali o kluczowej roli młodych talentów w rozwoju ICT. Istotnym punktem programu była prezentacja wyników raportu o znaczeniu współpracy pokoleniowej na rzecz inkluzyjnego świata cyfrowego, która podkreślała istotność takiej wymiany wiedzy.

Wśród licznych patronów tegorocznej edycji Seeds For The Future można wymienić: Forum Uniwersytetów Polskich, Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką, Fundacja Perspektywy – Women In Tech, Fundacja Our Future, Stowarzyszenie IAESTE Poland, Krajowa Izba Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Narodowe Centrum Badań i Rozowju oraz Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej. Wsparcie merytoryczne zapewniły uczelnie wyższe oraz grupy studenckie: Politechnika Świętokrzyska, Politechnika Opolska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Łódzki, Wydział Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Krakowskiej, Rzeszowska Grupa IT, a także Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Politechnika Lubelska oraz koło naukowe NUCLEUS z Akademii Hutniczo-Górniczej w Krakowie.

