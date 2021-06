Nowy ład: 5G w dużych miastach i na szlakach komunikacyjnych

Sieć 5G w ciągu 4 lat dostępna we wszystkich miastach? Taki jest plan rządu w ramach Polskiego Ładu. Niestety podobnie jak w przypadku planów rozwoju dostępu do szerokopasmowego internetu rząd nie podał żadnych konkretów. Zgodnie z wytycznymi Nowego Ładu Zagwarantowanie niezakłóconego dostępu do 5G w obszarach miejskich i na głównych szlakach komunikacyjnych do 2025 r. stanie się szansą na modernizację cyfrową Polski. Tyle możemy przeczytać w samym dokumencie.

Nowy ład: 5G szansą da Polski

Zdaniem rządu rozwój infrastruktury cyfrowej i sieci 5G to ogromna szansa dla Polski. Dalszy rozwój telekomunikacyjnej sieci dla urządzeń mobilnych przyniesie likwidację białych plam, a cała Polska zyska dostęp do sygnału dającego możliwość wykorzystania sieci 5G.

Operatorzy idą jak burza

Operatorzy nie czekają ani na nowy ład, ani tym bardziej na aukcję częstotliwości. Wzięli sprawy w swoje ręce i już od kilkunastu miesięcy rozbudowują sieć stacji bazowych. TO oznacza, że z miesiąca na miesiąc coraz więcej Polaków jest w zasięgu szybkiej sieci 5G. Jednym z liderów na pewno jest Plus. Jego sieć obejmuje już ponad 13 milionów mieszkańców Polski z niemal 400 miejscowości we wszystkich 16 województwach. Ma też około 2 tysięcy nadajników. Co do T-Mobile, to obecnie w zasięgu operatora znajduje się ponad 6,3 mln mieszkańców kraju korzystających z 5G dostarczanego przez blisko 1650 stacji bazowych. Zasięg 5G dostępny jest w ponad 50 miastach. Również w Orange z sieci 5G może korzystać około 6 milionów użytkowników w 400 miejscowościach. Swoją sieć 5G rozbudowuje także Play.

Polski Ład – główne założenia

Polski Ład to zbiór planów i deklaracji, jak również zapowiedzi zmian w prawie, mających zdaniem rządu poprawić sytuację Polaków i państwa po pandemii koronawirusa. Fundamenty, na których PiS buduje plan reform to np.: obniżka podatków dla 18 milionów Polaków, zwiększenie pieniędzy na zdrowie, mieszkania bez wkładu własnego i domy 70m2 bez formalności czy emerytury bez podatku do kwoty 2500 złotych.

Szerokopasmowy internet dla wszystkich

Poza rozwojem technologii 5G, rząd w Polskim Ładzie stawia na szybki internet w każdym domu, szkle czy urzędzie. Jak można przeczytać w dokumencie rząd chce do 2024 r. umożliwić każdemu gospodarstwu domowemu w Polsce dostęp do szerokopasmowego internetu z możliwością modernizacji do prędkości dostępnej w gigabitach na sekundę. Ponad milion kolejnych gospodarstw domowych ma zyskać szerokopasmowy dostęp do internetu. Rząd planuje dokończenie likwidacji białych plam w dostępie do internetu.