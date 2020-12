Organizacja osobistego biura do pracy w domu to zadanie teoretycznie proste. Biurko, wygodny fotel i laptop – to podstawowe elementy, które są niezbędne do wykonywania codziennych obowiązków. Problemy pojawiają się w monecie, gdy charakter naszej pracy wymaga dostępu do dodatkowych urządzeń biurowych. Nerwowo rozglądamy się wtedy za drukarką, a następnie zastanawiamy się, gdzie ewentualnie można by ją postawić. Kolejny etap to analiza: jakie urządzenie wybrać, żeby nie zajęło połowy mieszkania, było ekonomiczne, funkcjonalne i jednocześnie gwarantowało wydruk w wysokiej jakości?

Jeśli czytacie ten artykuł, to dobrze trafiliście, ponieważ HP przygotowało odpowiedź na nurtujące was pytanie. Seria drukarek HP Neverstop spełnia wszystkie kryteria profesjonalnego sprzętu biurowego przeznaczonego do domowego użytku w domu czy małej firmie, a dodatkowo jest znacznie bardziej ekonomiczna niż inne tego typu urządzenia.

HP Neverstop oznacza oszczędność

Idea, która przyświecała wypuszczeniu na rynek drukarek HP Neverstop była dość prosta – chodziło o umożliwienie użytkownikowi jak najtańszego drukowania przy zachowaniu wysokiej jakości. Sposób, w jaki firma poradziła sobie z tym trudnym wyzwaniem jest poniekąd przełomowy. HP Neverstop to bowiem pierwsza na świecie drukarka laserowa, która może funkcjonować bez konieczności wymiany wkładów. Co szczególnie istotne, bardzo dużą wydajność rzędu 5000 stron osiągamy już w momencie zakupu urządzenia. To wszystko dzięki niezwykle pojemnemu tonerowi!

No dobrze, ale gdzie tu oszczędność? Większość użytkowników drukarek zwraca przecież ogromną uwagę na późniejsze koszty ich eksploatacji. Tutaj HP Neverstop ponownie zaskakuje nas pozytywnie. Uzupełnienie tonera, które kosztuje około 59 zł, wystarczy nam bowiem na średnio 2500 tys. kolejnych stron. Te liczby pokazują, że jesteśmy w stanie osiągnąć jakość wydruku HP przy bardzo niskich kosztach – nawet o 80 proc. niższych niż w przypadku standardowych drukarek laserowych.

HP stawia na technologię

Opatentowany przez HP proces ręcznego uzupełniania tonera wprowadza świat drukarek laserowych na nowy poziom. Stają się one bardziej przyjazne dla użytkowników, głównie ze względu na niższe koszty eksploatacji. Pojawia się jednak pytanie, czy samodzielne „ładowanie” tonera nie zacznie przyprawiać użytkowania o ból głowy, a nasze nowe domowe biuro nie zamieni się nagle w serwis sprzętu elektronicznego?

Okazuje się jednak, że cały proces uzupełniania tonera jest zaskakująco prosty i wygodny dzięki specjalnemu zestawowi do uzupełniania. Poniekąd szokujący jest fakt, że całość przywracania pełnej funkcjonalności urządzeniu HP zajmie nam jedynie 15 sekund. Po tak krótkim czasie przeznaczonym na indywidualny, domowy serwis, znowu możemy korzystać z bezpiecznego zapasu stron. Rozwiązanie to jest na tyle proste i tanie, że brak tonera już nigdy nie będzie dla ciebie żadnym problemem, a tym samym unikniesz niepotrzebnych przestojów w pracy.

Dostępność ponad wszystko

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że w dzisiejszych czasach drukowanie dokumentów z pendrive’ów nie jest szczytem technologicznych osiągnięć. Standardem jest już bowiem łączenie urządzenia z laptopem czy telefonem za pomocą sieci WiFi. W taki sposób uzyskujemy znacznie większą mobilność w kwestii dostępu do zasobów, które chcemy wydrukować. To jednak, co teoretycznie powinno być udogodnieniem nie do zastąpienia, często przeradza się w technologiczny koszmar, który wyciąga na wierzch wszystkie nasze frustracje.

Korzystając z drukarki HP Neverstop 1200W zapomnisz o błędach z połączeniem urządzenia dzięki niezawodnie działającej funkcji WiFI Direct, która w pełni gwarantuje wolność pracy z dowolnego miejsca. Samo zarządzanie drukowaniem okaże się także banalnie proste dzięki przyjaznej aplikacji HP Smart. Po jej zainstalowaniu nie tylko łatwo wybierzemy konkretne dokumenty przeznaczone do druku znajdujące się na naszym smartfonie, lecz także uzyskamy szybki dostęp do plików przechowywanych w usłudze Dropbox i Dysku Google.

Aplikacja HP Smart, poza opcją drukowania, umożliwia również wysokiej jakości skanowanie i udostępnianie materiałów poprzez pocztę elektroniczną lub chmurę. Co więcej, HP Neverstop zawsze przyśle nam powiadomienie podczas drukowania, skanowania czy kopiowania z pomocą dedykowanej aplikacji.

Przede wszystkim funkcjonalność

Urządzenia HP Neverstop to idealne rozwiązania do domowego biura. Duży podajnik papieru na 150 arkuszy, szybkość drukowania (nawet 20 stron na minutę) przy wysokiej szczegółowości zagwarantują nową jakość twojej pracy. Korzyści odnotujesz jednak przede wszystkim w twoim domowym czy firmowym budżecie. To bowiem ekonomia pracy i łatwa wymiana elementów eksploatacyjnych zredukują koszty obsługi twojej drukarki. Jeżeli jesteś osobą, która dużo drukuje, a nie chcesz zostać nigdy zaskoczony nagłym brakiem tonera, powinieneś bliżej zapoznać się z bliżej z nową technologią od HP.