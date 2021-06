Czołowym polskim producentem okuć do stolarki drzwiowej jest firma WALA Sp. z o.o., która od ponad 40 lat konsekwentnie poszerza swoją ofertę. Wieloletnie doświadczenie pozwala jej na tworzenie innowacyjnych i designerskich projektów z najwyższej jakości surowców. Właśnie do takich produktów należy zawias ukryty WU do stolarki aluminiowej, który m.in. za zastosowane w nim nowoczesne i funkcjonalne rozwiązania został nagrodzony Złotym Godłem QI 2021.

Wyrób ten został przebadany w uznanym w branży stolarki otworowej instytucie Ift Rosenheim (wg normy PN:EN1935:2003) i uzyskał najwyższą 14 klasę wytrzymałości (160 kg). Na tej podstawie posiada oznakowanie CE, co czyni go przedmiotem dopuszczonym do obrotu na europejskim rynku budowlanym. Użyte w jego produkcji wysokiej jakości materiały zapewniają długoletnią i bezpieczną eksploatację, a dzięki eleganckiemu i precyzyjnemu wykończeniu oraz dostępnym wariantom kolorystycznym (anoda srebrna, czarny, INOX), można dopasować go do wielu rodzajów drzwi. Zawiasy posiadają również niezależną i płynną regulację w 3 kierunkach, kąt otwarcia do 110° oraz podkładki tworzywowe, które redukują ich wpływ na izolacyjność termiczną profili. Dodatkowo producent udostępnia szablony oraz szczegółowe instrukcje, które pomagają w łatwym i szybkim montażu.

Pełna oferta firmy WALA zawiera m.in. uchwyty i klamki, zawiasy oraz rygle drzwiowe. Wszystkie produkty spółki podlegają badaniom przeprowadzanym w instytucjach naukowych, są także chronione prawem patentowym w Polsce oraz w Europie i Azji.

Małgorzata Bachórz

