WODKAN S.A. w ostatnich latach zrealizował ważny projekt uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski, współfinansowany z Funduszu Spójności (wartość ponad 80 mln zł brutto, w tym dotacja 41 mln zł). Projekt wpisuje się w bardzo ważny element w ostrowskiej strategii działania miasta i komunalnej grupy kapitałowej, jakim jest ciągłe zmniejszanie wpływu procesów na środowisko. W ramach tego zadania rozbudowano sieć kanalizacyjną, przeprowadzono renowację rurociągów tłocznych między przepompownią główną a oczyszczalnią, zmodernizowano stację uzdatniania wody oraz wybudowano linię do higienizacji i odwadniania osadów. W trakcie realizacji jest budowa suszarni komunalnych osadów ściekowych. Ważnym elementem projektu jest wdrożenie systemu monitoringu sieci – elementarnego narzędzia zarządzania pracą, prowadzenia analiz technicznych i ekonomicznych. Pozwoli on na szybkie reagowanie na powstałe nieprawidłowości, co w konsekwencji spowoduje obniżenie strat wody, skróci czas przerw w jej dostawach, ochroni zasoby wodne, zmniejszy też skutki podtopień na terenie miasta i obszarach zalewowych.