VELECO to dziś numer jeden w Polsce i jedna z największych firm w Europie, produkująca elektryczne skutery i motorowery przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. W swojej ofercie posiada 6 modeli własnej konstrukcji. Stale prowadzi badania doskonaląc jakość i użytkowość swoich pojazdów.

Historia firmy zaczęła się w Wielkiej Brytanii w 2011 r., gdzie w pierwszych latach działalności budowała swoją pozycję. Dopiero w 2016 r. przeniosła się do Polski. Wtedy rozpoczęła również współpracę z dystrybutorami w całej Europie, zwiększając jednocześnie swoje moce produkcyjne. Przez kolejne 4 lata wzrost sprzedaży skuterów był tak dynamiczny, że co roku firma zmuszona była zmieniać swój adres. Kolejne powierzchnie magazynowe bardzo szybko się kurczyły. Aktualnie w Strefie Przemysłowej w Częstochowie trwa budowa ogromnego obiektu o powierzchni ok. 4 tys. m2. – Obecnie pobiliśmy nasz dotychczasowy rekord sprzedaży 3 tys. skuterów w ciągu roku. W tym roku chcemy przekroczyć liczbę 4 tys. szt. pojazdów – mówi Jakub Marek, szef firmy.

VELECO rozpoczyna też produkcję jednoosobowych skuterów dla wszystkich użytkowników, nie tylko tych z niepełnosprawnością ruchową, niezależnie od ich wieku (takimi skuterami mogą poruszać się osoby od 16. roku życia). Niemniej jednak domeną firmy pozostaną pojazdy inwalidzkie. Największymi hitami w ofercie są model DRACO – trójkołowy skuter, który w tym roku doczekał się nowych udoskonaleń oraz FASTER – czterokołowiec, zasilany silnikiem elektrycznym o mocy 1000 W, który gwarantuje wjazd pod 15-stopniowe wzniesienia. Duży rozstaw osi podnosi bezpieczeństwo użytkownika. Wyposażony jest w bieg wsteczny, 3-stopniowy limiter prędkości, elektroniczny wyświetlacz, hydrauliczne hamulce i dodatkowe hamulce automatyczne spowalniające skuter. Posiada oświetlenie ledowe w nowoczesnych lampach soczewkowych. Jest energooszczędny, pokonuje dystans aż 60 km na jednym ładowaniu, które trwa tylko 5 godz. Dodatkowo jest wyposażony w porty USB, ruchome podłokietniki, dwa schowki zamykane na klucz, zabezpieczenie antykradzieżowe czy akcesoria do transportu laski lub kul. Posiada pełną homologację oraz certyfikację medyczną. – Skuter zrobił fenomenalną karierę w Anglii, jako polski produkt jest na 3. miejscu wśród najlepiej sprzedających się pojazdów dla osób niepełnosprawnych. Nasze produkty są już obecne we wszystkich krajach Europy. Obecnie FASTER podbija rynek hiszpański i włoski. Cieszy mnie, że coraz lepiej sprzedaje się także w Polsce – zaznacza J. Marek.

Joanna Chrustek