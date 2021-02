Polska emituje średnio ponad 8 ton dwutlenku węgla na jednego mieszkańca w ciągu roku. Europejska, w tym i polska polityka energetyczna oparta o odnawialne źródła energii nadal kuleje. Tymczasem każdy z nas, korzystając z różnych form produkcji naturalnej energii może przyczynić się do znacznej redukcji emisji CO 2 .

Odnawialne źródła energii to przyjazne środowisku technologie, które z jednej strony usprawniają codzienną działalność w gospodarstwach domowych i przedsiębiorstwach, a z drugiej – przyczynią się do zwiększenia oszczędności w budżecie. – Intencją firmy NATURALNA ENERGIA.plus jest to, by jak najwięcej firm i ludzi mogło czerpać korzyści z tego tytułu płynące, dlatego zachęcamy, by włączyć się z nami w ten proces i cieszyć się niezależnością energetyczną, jednocześnie przyczyniając się do popularyzacji proekologicznych postaw. Z naszej strony wspieramy w tym dążeniu swoją wiedzą, doświadczeniem i sprawdzonymi produktami – mówi Adam Orzech, Prezes Zarządu firmy NATURALNA ENERGIA.plus Sp. z o.o., od ponad 20 lat związany z sektorem energetycznym, a od 9 lat z energią odnawialną.

Firma bardzo prężnie weszła na rynek, by w krótkim czasie odnotować wysoką dynamikę rozwoju i dziś utrzymywać znaczącą pozycję na rynku OZE w Polsce. – Rozpoczęliśmy działalność w momencie, kiedy w wytwarzaniu energii z biogazu ilościowo dominowały średnie i duże instalacje, działające głównie w oczyszczalniach ścieków komunalnych oraz na bazie kiszonek roślin uprawnych. Rozwój sektora biogazowego ma niestety szereg ograniczeń, związanych zarówno z cenami zielonej energii, uwarunkowaniami prawnymi, jak i kwestiami społecznymi, czyli głównie niezrozumieniem tematu – zaznacza prezes Adam Orzech, i dodaje: – Dlatego skoncentrowaliśmy się na dotąd niezagospodarowanej w Polsce niszy, ofercie nieuciążliwych dla otoczenia instalacji mikro- i małych biogazowni pracujących na odpadach w miejscu ich powstawania. Próbowaliśmy skomercjalizować jedną z kilku istniejących takich instalacji w Polsce, które pracowały na potrzeby ośrodków naukowych, ale okazało się to niemożliwe. Udało nam się jednak znaleźć takie rozwiązanie w Belgii, które polski rynek byłby w stanie zaakceptować w sensie ekonomicznym (okres zwrotu inwestycji 4-8 lat), formalnym i technologicznym. To wypadkowa tych trzech czynników, moim zdaniem, zdefiniowała sukces, jaki odnieśliśmy w branży. Równie istotnym elementem było poczucie własnej odpowiedzialności i osobista pasja w zakresie wdrażania ekologicznych rozwiązań.

Zespół „zminimalizowanych” urządzeń biogazowni umożliwia przeprowadzenie fermentacji metanowej odpadów organicznych i powstanie biogazu w ilości odpowiedniej do wytworzenia energii elektrycznej i ciepła w instalacjach o mocy od 10 do 74 kWe. Są to kompaktowe, kontenerowe, mobilne, monitorowane i sterowane online urządzenia do obsługi np. jednego gospodarstwa, zapewniające mu pełną niezależność energetyczną.

Mikrobiogazownie to flagowe produkty przedsiębiorstwa NATURALNA ENERGIA.plus, ale jego oferta instalacji do produkcji energii odnawialnej jest zróżnicowana i kompleksowo dostosowana do wielu rodzajów odbiorców. – Stąd też stworzyliśmy Grupę NATURALNA ENERGIA, gdzie równolegle wprowadzamy na polski rynek inne technologie, m.in. poprzez wyspecjalizowane spółki zależne, w tym wyrosłą z jednego z działów NATURALNEJ ENERGII – ErTerm NE Sp. z o.o. Firma ta w Grupie odpowiada za kompleksową realizację projektów inwestycyjnych branży HVAC, a zatem także dostawy i montaże pomp ciepła, instalacji wentylacyjnych oraz układów kogeneracyjnych – zaznacza prezes firmy. I tak, np. zarówno użytkownicy hal produkcyjnych, jak i właściciele domów jednorodzinnych mogą skorzystać z szerokiej gamy produktów i technologii wykorzystujących OZE lub „błękitne paliwo”. Z kolei atrakcyjną i innowacyjną ofertą dla rolnictwa i leśnictwa są wspomniane mikrobiogazownie wykorzystujące odpady zielone i instalacje fotowoltaiczne, ale również pompy ciepła w systemie bezpośredniego odparowania. Szczególne znaczenie technologie OZE, w kontekście gospodarowania mieniem i finansami publicznymi, mają dla samorządów. I tu także naprzeciw wychodzi Grupa, instalując mikrobiogazownie w małych gminnych oczyszczalniach ścieków oraz przeprowadzając kompleksowe energomodernizacje obiektów. Urządzenia do produkcji ekoenergii z powodzeniem mogą być stosowane w obiektach użyteczności publicznej. Doskonale sprawdzają się w tym zakresie rozwiązania hybrydowe, czyli wzajemnie powiązane i zsynchronizowane urządzenia, wykorzystujące jednocześnie kilka technologii energii odnawialnej i konwencjonalnej.

NATURALNA ENERGIA.plus jest także szansą dla inwestorów zainteresowanych uruchomieniem ekoprzedsiębiorstwa energetycznego. Firma przeprowadza kompleksowo cały projekt organizacji, budowy i rozruchu farmy energetycznej, wraz z pomocą w pozyskaniu kapitału.

– Naszą misją jest promocja ekologicznych postaw i rozwiązań. Udowadniamy, że na technologie energii odnawialnej stać każdego, a wspólne budowanie Sieci Naturalnej Energii, oprócz rozprzestrzeniania się idei, daje satysfakcję z osobistych zysków każdego jej uczestnika – prosumenta – podsumowuje A. Orzech.

