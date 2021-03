Wrocławskie centrum edukacji ekologicznej nie tylko uczy i przedstawia tę wyjątkową substancję z różnych fascynujących perspektyw, ale też w atrakcyjny sposób popularyzuje wiedzę o środowisku i ekologii. Służą temu projekcje filmowe, interaktywne instalacje, repliki i modele oraz bogate w informacje ekrany dotykowe.

Powstanie Hydropolis jest ściśle związane ze strategią Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu. Spółka dba o zrównoważony rozwój firmy, zapewniając jej bezpieczne funkcjonowanie w przyszłości, a także prowadzi działania w zakresie edukacji ekologicznej społeczeństwa. W ten sposób w grudniu 2015 r. do życia zostało powołane miejsce, gdzie najpełniej realizowany jest projekt CSR-owy wrocławskich wodociągów. Wystawa znajduje się w zrewitalizowanym, zabytkowym zbiorniku wody czystej o powierzchni 4,6 tys. m3. Dziś centrum edukacji ekologicznej jest także częścią prestiżowego Dolnośląskiego Szlaku Zabytków Techniki. – Szerzenie wiedzy o ekologicznym stylu życia, to w naszych czasach niezwykle ważne zadanie. W centrum wiedzy o wodzie Hydropolis przez zabawę i nowoczesną formę wystawienniczą uczymy, jak korzystać z wody w sposób rozsądny, oszczędny i bardziej efektywny dla przyszłych pokoleń – wyjaśnia Marcin Garcarz, wiceprezes MPWiK S.A. we Wrocławiu.

Wodną przygodę w Hydropolis rozpoczynamy od strefy Planeta Wody. Tam usłyszymy Krystynę Czubównę, która podczas filmu zaprezentowanego na panoramicznym ekranie 360 stopni opowiada o tym, w jaki sposób woda powstała na naszej planecie: „Woda. Jedna z najbardziej niezwykłych substancji we wszechświecie. Stworzona wśród gwiazd jest fundamentem życia na Ziemi. Tam, gdzie jej nie ma, życie zamiera” – to pierwsze słowa, które wypowiada lektorka. Doskonale wprowadzają one w tematykę całej wystawy. Wrażenie, które wywiera film i jeden z najsłynniejszych polskich głosów, potęguje umieszczona na środku sali kula ziemska o średnicy dwóch metrów z wyświetloną animacją pływów wodnych. To pierwsza instalacja, którą oglądają goście i świetna zapowiedź całej wystawy – interaktywnej i nowoczesnej.

Hydropolis to miejsce odpowiednie dla gości w każdym wieku. Dzieci, młodzież, dorośli – wszyscy znajdą tu coś dla siebie i z pewnością wyjdą stąd z solidną dawką wiedzy o życiodajnej substancji, a także refleksją, że czysta woda do picia staje się towarem deficytowym. W strefie wystaw czasowych niedawno prezentowana była instalacja „Przeciek”, która wyjaśniała co zrobić, żeby woda „nie przeciekała nam przez palce” oraz jak zmiana drobnych nawyków każdego z nas może wpłynąć na los całej planety. Strefa wystaw czasowych niejednokrotnie porusza tematy trudne, ale bardzo istotne dla naszego życia na Ziemi. To także miejsce, gdzie prezentują się artyści, których prace nawiązują do środowiska naturalnego i ekologii. Obecnie w strefie wystaw czasowych prezentowane są zdjęcia nagrodzone w Wielkim Konkursie Fotograficznym National Geopgraphic Polska. Hydropolis patronuje w konkursie specjalnej kategorii poświęconej wodzie. Można w niej zgłaszać zdjęcia w trzech tematach: ocean życia, człowiek i woda oraz miasto i woda. Każde ze zdjęć jest prawdziwym dziełem sztuki i nikt nie przechodzi wobec nich obojętnie.

Jednym z elementów oferty Hydropolis są warsztaty edukacyjne z zakresu geografii, chemii, fizyki, biologii i ekologii dla wszystkich grup wiekowych, które w atrakcyjny sposób pokazują i wyjaśniają zagadnienia naukowe. Organizowane są one stacjonarnie na terenie Hydropolis, ale także w formie pokazów na wydarzeniach zewnętrznych oraz w postaci akcji charytatywnych, np. w szpitalach. Wszystko po to, aby dotrzeć z wiedzą do szerokiego grona odbiorców, również tych, którzy sami nie mogą odwiedzić Hydropolis.

Wrocławska atrakcja organizuje także wydarzenia specjalne, to m.in. wieczorne oprowadzania, skoncentrowane wokół aktualnych problemów ekologicznych. Ta forma zwiedzania połączona jest z m.in. silent disco, czyli imprezą, która nie generuje hałasu, a tym samym nie wpływa negatywnie na środowisko. Kolejną możliwą formą spędzenia czasu w Hydropolis jest EKOgotowanie. Cyklicznie organizowane są spotkania ze znanymi kucharzami, np. zwycięzcą programu MasterChef – Mateuszem Zielonką. W ten sposób możemy dowiedzieć się, jak nie marnować jedzenia, gotować ekologicznie i ekonomicznie.

Hydropolis było także dwukrotnie gospodarzem Forum Promocji Turystycznej, eksperckiego wydarzenia skupiającego specjalistów z branży turystycznej. To właśnie na forum spotykają się eksperci, którzy zastanawiają się m.in. nad przyszłością turystki i wspólnie szukają rozwiązań pomagających w rozwoju tej dziedziny.

O tym, że działalność centrum wiedzy o wodzie cieszy się zainteresowaniem, świadczą statystyki. W grudniu 2020 r. Hydropolis obchodziło swoje 5. urodziny. Do tej pory odwiedziło je ponad 1,3 mln osób. Wiele z nich tu wraca, ponieważ miejsce stale się rozwija i proponuje nowe atrakcje. Przez wszystkie lata funkcjonowania w Hydropolis zorganizowano ponad 500 różnego rodzaju wydarzeń – wszystko po to, by dzielić się troską o środowisko z każdym.

Martyna Bańcerek,

Piotr Błachut