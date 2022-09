– W drugiej klasie szkoły podstawowej w ramach zajęć wychowania fizycznego jest obowiązkowy basen. Wychowawczyni powiedziała, że nie wyobraża sobie jazdy komunikacją miejską z grupą ponad 25 uczniów do oddalonej o kilka kilometrów pływalni. Zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym. Dlatego konieczne jest wynajęcie autokaru. Koszt? 250 zł za przejazd w obie strony. To 50 zł więcej niż przed rokiem. A tę kwotę trzeba jeszcze przemnożyć przez około cztery takie wyjścia w miesiącu – wyliczają rodzice uczniów ze szkoły podstawowej na warszawskim Mokotowie. Usłyszeli też, że jest to korzystna oferta, bo inne są nawet o 100 zł wyższe.