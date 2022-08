Szefowa MKiŚ podczas piątkowego wystąpienia w Sejmie podkreśliła, że obecne ceny surowców to efekt wojny, która toczy się za naszymi granicami. Przypomniała, ze w ramach wsparcia rząd obniżył akcyzę na gaz czy paliwo. Wprowadzono też dodatek osłonowy, z którego korzy tają przede wszystkim ogrzewający swoje domy węglem.

Reklama

Anna Moskwa przyznała, że wyzwaniem jest kwestia dotycząca odbiorców ciepła z systemów ciepłowniczych. Wskazał, że część odbiorców jest objęta taryfą, część nie; są też indywidualne źródła ogrzewania w domach. "Tutaj nie ma jednorodnej odpowiedzi takiej jak w przypadku węgla" - zaznaczyła.

"Przygotowaliśmy kompleksowe, adekwatne rozwiązanie, które będzie wspierało tych wszystkich, którzy tego wsparcia, jeżeli chodzi o ciepło, potrzebują; tych wszystkich, którzy mogliby doświadczyć podwyżek w wyniku wzrostu cen surowca - gazu i węgla i pozostałych surowców" - przekazała w Sejmie minister.

Reklama

Jak podkreśliła minister klimatu i środowiska "w Polsce bardzo dobrą ochroną jest ochrona taryfowa; URE skutecznie dba o to, by ceny były na odpowiednim poziomie". "W związku z tym w naszym instrumencie zdecydowaliśmy się poprzez ochronę taryfową w tym cieple systemowym (...) i jednocześni bezpośrednio rachunku odbiorcy zablokować na minimalnym poziomie wzrost na poziomie taryfy" - powiedział.

Dodała, że odbiorcy, którzy nie są objęci taryfą, czyli ci, którzy są ogrzewani przez małe ciepłownie bądź sami zaopatrują się w surowiec, będą mogli otrzymać wsparcie na poziomie gminy "adekwatne do wzrostu cen". "Każdy, kto nie jest w taryfie to wsparcie otrzyma w zależności od źródła ciepła na poziomie gminy" - poinformowała.

Jak wynika z wypowiedzi minister, nietaryfowani odbiorcy ciepła systemowego otrzymają do 3,9 tys. zł wsparcia. Używający pelletu otrzymają - 3 tys. zł, drewna kawałkowego - 1 tys. zł, oleju opałowego - 2 tys. zł, a LPG - 500 zł.

"To są kwoty blokujące wszystkie podwyżki na ciepło na tym samym poziomie bez względu na to jakie jest źródło".

Sejm w piątek zdecydował ostatecznie, że dodatek w wysokości 3 tys. zł ma przysługiwać gospodarstwom domowym ogrzewającym się węglem kamiennym i paliwami węglopochodnymi zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.

Zgodnie z nowymi przepisami, aby otrzymać dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł trzeba będzie złożyć wniosek o jego wypłatę do gminy do 30 listopada br. Gmina będzie miła z kolei maksymalnie 30 dni na jego wypłatę. Dodatek będzie zwolniony też od podatku i od możliwości zajęcia. Warunkiem otrzymania dodatku węglowego będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. (PAP)

autor: Michał Boroń

mick/ aop/ je/