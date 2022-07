"Większość ekonomistów, w tym również my, spodziewa się w tym tygodniu podwyżki stóp NBP o 75 pkt bazowych – czyli ruchu jak w ostatnich dwóch miesiącach. Część prognostów opowiada się jednak za podwyżką o 100 pkt. bazowych, a podobna liczba – o tylko 50 pkt. bazowych" - podano w komentarzu Ebury.

Według analityków zbliżamy się do momentu, w którym RPP zakończy podnoszenie stóp. Sądzą oni jednak, że po podwyżce w lipcu po wakacjach powinno nastąpić dalsze zacieśnianie, być może o mniejszej skali, chyba że sytuacja gospodarcza znacznie się pogorszy.

Analitycy Ebury ocenili, że podwyżka o skali mniejszej niż 75 pkt. bazowych wpłynęłaby negatywnie na notowania złotego.

"Jednocześnie co najmniej równie istotna jak sama decyzja będzie komunikacja Rady po posiedzeniu. Pozwoli ona ocenić zamiary banku centralnego w kontekście pogarszającej się sytuacji gospodarczej. Oświadczenie po decyzji, nowe projekcje makroekonomiczne i komentarze prezesa Adama Glapińskiego podczas konferencji prasowej następnego dnia będą uważnie analizowane przez inwestorów w poszukiwaniu wskazówek dotyczących dalszych kroków banku centralnego" - dodali.

Według Ebury kluczowym argumentem za kontynuacją podwyżek stóp w Polsce jest rosnąca inflacja.

Decyzja w sprawie wysokości stóp procentowych NBP zostanie ogłoszona w najbliższy czwartek.

Rada Polityki Pieniężnej na początku czerwca podniosła stopy procentowe o 75 pkt. bazowych. Tym samym stopa referencyjna NBP wzrosła do 6 proc., stopa lombardowa do 6,5 proc., stopa depozytowa zaś do 5,5 proc. Wzrosły także stopa redyskontowa weksli – do 6,05 proc. - oraz stopa dyskontowa weksli - do 6,1 proc. Była to dziewiąta z rzędu podwyżka stóp procentowych NBP w cyklu rozpoczętym w październiku 2021 r. (PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

