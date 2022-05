Pomoc dla kredytobiorców

- Chcemy przeprowadzić szybko działania, które mają pomóc Polakom w spłacie kredytów – powiedział na konferencji premier Mateusz Morawiecki.

Aby to zwalczyć zaproponowaliśmy nowe rozwiązania, które wcześniej zakomunikowałem:

- rozszerzamy tarczę antyputinowską o pakiet wsparcia dla kredytobiorców

- łączna korzyść wakacji kredytowych 3 mld złotych

- fundusz wsparcia kredytobiorców zwiększony zostanie do 2 mld złotych; dziś opiewa na 600 mln zł.

- Wprowadzimy również odpowiednie mechanizmy, które pomogą obywatelom w spłacie kredytu poprzez niższą wartość preferencyjną. WIBOR będzie obniżony do nowej stawki. Zaproponuję w ciągu najbliższych dni nowe rozwiązania w kwestii oszczędności. Pomoc dla kredytobiorców wynika wprost z wartości, w które wierzymy jak solidarność społeczna i konieczność - powiedział Morawiecki.

- Przekazujemy dziś ten projekt do szerokich konsultacji - dodała Magdalena Rzeczkowska minister finansów.

Trzy główne filary dla wsparcia obywateli dla osób które dziś spłacają kredyty hipoteczne:

wakacje kredytowe - 4 miesiące wakacji kredytowych w tym roku i 4 msc w przyszłym; okres zobowiązani kredytowego wydłuża się o 8 rat ale bez żadnych odsetek i opłat

zasilenie funduszu wsparcia kredytobiorców oraz uproszczenie skorzystania z tego fundusze, możliwość wnioskowania elektronicznego o takie wsparcie

wsparcie z Funduszu kredytowego do 2 tys zło w miesiącu, 36 rat max, łącznie max 72 tys

Pakiet wsparcia dla kredytobiorców - konsultacje

Dziś poznamy projekt wsparcie dla kredytobiorców przygotowany przez rząd, który od razu ma trafić do konsultacji. W szczególności ważna będzie ocena banków. Jak zapewniają eksperci, główne założenia przedstawione przez premiera Mateusza Morawieckiego się nie zmienią. Prace nad ostatecznym kształtem projektu trwały jeszcze wczoraj o czym informował Dziennik Gazeta Prawna. Działania wspierające kredytobiorców mają się opierać na czterech filarach. Z bezkosztowego zawieszenia spłaty kredytów może skorzystać nawet 500 tysięcy klientów - zauważa jeden rozmówców DGP.

Elementem zmian ma być także nowy wskaźnik, który ma zastąpić WIBOR. Choć wcześniej mówiono, że będzie to stawka Polonia, to ostatecznie wybór padnie prawdopodobnie na wskaźnik oparty na stawce depozytów overnight. Osobną kwestią mają być działania wzmacniające bezpieczeństwo całego sektora bankowego, a także próba wpłynięcia na banki, by podniosły oprocentowanie lokat.

W dniu 25 kwietnia premier Mateusz Morawiecki przedstawił plan pomocy dla kredytobiorców. Oto jego główne założenia:

Koniec WIBOR, wakacje kredytowe i wsparcie finansowe

. Pomoc przewiduje trzy miesiące "wakacji kredytowych" w 2022 i 2023 r., z których może skorzystać każdy. Z kolei kredytobiorcy, którzy nie są w stanie spłacać rat kredytów będą mogli otrzymać dopłaty do rat w kwocie do 2 tys. zł miesięcznie na okres 3 lat.

Wakacje kredytowe

Rząd zaproponował wakacje kredytowe w roku 2022 i 2023 dla wszystkich kredytobiorców, którzy będą mieli trudność w spięciu budżetów domowych i będą chcieli skorzystać z takich wakacji kredytowych. Jedna rata kredytowa w kwartale w roku 2022 i 2023 zostanie przesunięta do spłaty bez odsetek.

Koniec z WIBOR-em

Rząd chce też zastąpić WIBOR, który jego zdaniem odpowiada za wysokie raty kredytowe. Jak zapowiadał m.in. Paweł Borys, prezes PFR, preferowanym scenariuszem jest wypracowanie przez sektor bankowy i GPW Bechmark zamiennika WIBOR opartego na stawce ON dla kredytów hipotecznych. Jeśli do końca 2022 roku to nie nastąpi, wtedy zamiennikiem będzie stawka Polonia, który dziś ma znacznie niższą wartość niż WIBOR.

Dopłaty do kredytów - zmiany w Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

Rząd chce też, aby kredytobiorcy mogli w większym stopniu korzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Z pomocy państwa skorzystają ci kredytobiorcy, którzy znajdą się w szczególnie trudnej sytuacji, dla których rata kredytu będzie przekraczała 50 proc. dochodu, albo którzy staną się bezrobotni i nie będzie ich stać na spłatę kredytu.

Wsparcie dopuszczalne będzie przez 3 lata do wysokości 2 tys. łącznej raty miesięcznie, co 24 tys. zł rocznie oraz 74 tys. zł przez 3 lata. 1/3 tej kwoty będzie mogła zostać całkowicie umorzona w kolejnych okresach już po podjęciu spłaty kredytu hipotecznego przez kredytobiorcę.

Dodatkowe pieniądze od banków

Premier Morawiecki chce także, aby banki dodatkowo wsparły działania rządu przez utworzenie funduszu pomocowego na kwotę 3,5 mld złotych od banków komercyjnych na pomoc kredytobiorcom.