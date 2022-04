Przede wszystkim sąd zwrócił uwagę na faktyczny powód zainicjowania procesu, łącząc go z niekorzystną zmianą kursu franka szwajcarskiego, która uczyniła wykonanie umów kredytowych mniej opłacalnym, niż się pierwotnie wydawało. Wskazał, że rolą systemu prawnego (w tym prawa konsumenckiego) oraz organów państwa nie jest ochrona klientów przed ich wolnymi i niekoniecznie korzystnymi decyzjami. Warto zacytować ten fragment uzasadnienia: „oczywiste jest, że genezą niniejszej sprawy jest to, że członkowie grupy dopiero z perspektywy czasu ocenili, że kredyty nie były tak korzystne, jak się spodziewali, zawierając umowy. Wbrew twierdzeniom powoda nie było to jednak skutkiem zapisów umów dotyczących stosowania kursów CHF z tabel bankowych przy przeliczaniu świadczeń kredytobiorców. Okoliczność, iż w trakcie wykonywania umów okazały się one mniej korzystne dla kredytobiorców, niż przypuszczali oni przy ich zawarciu, była wynikiem niezależnego od pozwanego wzrostu kursu CHF, a nie naruszenia zasad współżycia społecznego przy zawieraniu umów kredytu. Nie daje to więc podstaw do uznania postanowień umownych za naruszające zasady współżycia społecznego. Wskazać należy, że działanie państwa (w tym wymiaru sprawiedliwości) w zakresie ochrony konsumentów winno ograniczać się do ochrony ich przed działaniami podstępnymi bądź nieuczciwymi, nie mogą oni natomiast oczekiwać, iż państwo ochroni ich przed wszelkimi negatywnymi konsekwencjami podejmowanych przez nich decyzji gospodarczych”. Sąd podkreślił też, że celem prawa konsumenckiego nie jest uchylenie dyrektyw rozsądnego oraz rozważnego postępowania ani zwolnienie kontrahenta od konsekwencji finansowych własnej wcześniejszej decyzji.